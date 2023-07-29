Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu! Enver Aysever’den ağır sözler: Seçmen saçını başını yoluyor!

CHP ile 8'li koalisyon, seçimlerde ağır yenilgi aldı… Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler bile birer birer 'kandırıldık' diyerek günah çıkardı. Son olarak gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu'nun değişim ve adaylık çıkışını yorumladı. Oldukça sert sözlerle CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. "Ekrem İmamoğlu solcular için dert" diyen Enver Aysever, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de CHP'ye oy verenler saçını başını yoluyor… Senin Mansur'un Kemal Bey'in kaprislerinden bıktık.