Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu! Enver Aysever’den ağır sözler: Seçmen saçını başını yoluyor!

MECBUREN OY VERDİK...

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na mecburen oy verdiğini de söyleyen Enver Aysever, açıklamalarına çok sert devam etti ve "Hepimize sus içinde tut dediler. Tuttuk da ne oldu? Alternatif olarak ortaya konan Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'ndan ne gibi bir seçenek olacağını anlamak istiyorum" çıkışı yaptı.