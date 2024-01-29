Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:01
Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın ardından da sular durulmadı. Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme yetkisi bile alamazken parti içinde etkisini artıran Ekrem İmamoğlu'nun da uykuları kaçtı! DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın ismini öne çıkarması partide ve Ekrem İmamoğlu'nda panik yarattı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu durum İmamoğlu'nun da asabını bozuyor. İki taraf da gerilim içinde…" ifadelerini kullandı. Gözlerin bu hafta DEM Parti'den yapılacak açıklamada olduğunu vurguladı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…