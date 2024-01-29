Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

Aslında yerel seçimlerin "kritik" ya da "son seçim" olarak nitelendirilmesi için hiçbir sebep yok. Nihayetinde bu yerel bir seçim ve genel seçimi kazanan AK Parti de önümüzdeki 4 yıl iktidarda. Bu durumda birilerinin "rejim değişiyor" iddiaları kirli bir operasyondan başka bir şey değil.