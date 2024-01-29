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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:01

Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın ardından da sular durulmadı. Özgür Özel, yerel seçimde aday belirleme yetkisi bile alamazken parti içinde etkisini artıran Ekrem İmamoğlu'nun da uykuları kaçtı! DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın ismini öne çıkarması partide ve Ekrem İmamoğlu'nda panik yarattı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu durum İmamoğlu'nun da asabını bozuyor. İki taraf da gerilim içinde…" ifadelerini kullandı. Gözlerin bu hafta DEM Parti'den yapılacak açıklamada olduğunu vurguladı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…

MAHMUT ÖVÜR
Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

Aslında yerel seçimlerin "kritik" ya da "son seçim" olarak nitelendirilmesi için hiçbir sebep yok. Nihayetinde bu yerel bir seçim ve genel seçimi kazanan AK Parti de önümüzdeki 4 yıl iktidarda. Bu durumda birilerinin "rejim değişiyor" iddiaları kirli bir operasyondan başka bir şey değil.

Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

İçinden geçtiğimiz günlerde bu kirli hikayeyi yeniden yazan ve piyasaya süren de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi... İmamoğlu kendisini vazgeçilmez kılmak için İstanbul seçimlerini ölüm kalım savaşına dönüştürmek istiyor. Bu yüzden seçim gündemini genel siyasete dönüştürmek, "Erdoğan düşmanlığı"nı körüklemek hatta eskimiş "Laik-anti laik" tartışmasını yeniden alevlendirmek istiyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

"Tehlikenin farkında mısınız?" diyen Zülfü Livaneli ve Fikri Sağlar gibi körükçü başları da görevlerini ihmal etmiyor. Kuşkusuz yenileri de gelecek... Daha işin başındayız, seçim sathı mailine girildikçe trolleri, foncu medyası, ajansı da önlerine çıkan herkesi itibarsızlaştırmak için her şeyi yapacak.

Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

İstanbul'da İmamoğlu'na karşı kim aday çıkartırsa çıkartsın fark etmeyecek hepsi "düşman" ilan edilecek. Çünkü laik sosyoloji öyle bir noktaya getirildi ki denize düşen yılan misali karşısına çıkarılan "kurtarıcı"ya sarılması isteniyor. Hatta farklı partilerin de "mecburmuş" gibi aynı şeyi yapması isteniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun DEM Paniği: Başak Demirtaş çıkışı sonrası asabı fena bozuldu!

Ama şu sorunun cevabı yok: Peki İmamoğlu, toplumun önüne dünyayı ve bölgeyi analiz eden Türkiye'nin sorunlarına yeni bir perspektif sunan ve umut veren bir siyaset mi koyuyor?

Daha önce Laik sosyolojiye hayal kırıklığı yaratanlardan farklı ne söylüyor?

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