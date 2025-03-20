Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
08:03
Ekrem İmamoğlu'nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?
Türkiye siyasetinde yoğun günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında gazeteci iş adamlarının da bulunduğu 106 kişi hakkında terör ve büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi. Hakkındaki iddiaları bilen Ekrem İmamoğlu bunlardan kurtulmak amaçlı cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim programına girişip ve il il dolaşmaya başlamıştı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, 13 Ocak 2025'te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığını, İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdiğini, dönüş alamadığını söyledi.