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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:03

Ekrem İmamoğlu'nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

Türkiye siyasetinde yoğun günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında gazeteci iş adamlarının da bulunduğu 106 kişi hakkında terör ve büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi. Hakkındaki iddiaları bilen Ekrem İmamoğlu bunlardan kurtulmak amaçlı cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim programına girişip ve il il dolaşmaya başlamıştı. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, İBB'ye yapılan terör ve büyük yolsuzluk operasyonunun detaylarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Müderrisoğlu, 13 Ocak 2025'te Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını duyan Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ulaşmaya çalıştığını, İddiaya göre, kendisine mesaj da gönderdiğini, dönüş alamadığını söyledi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

Siyasi tarihimiz yeni bir kırılmaya sahne oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü kurucusu olma ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alınması ya CHP'de temiz eller hareketine vesile olacak ya da proje bir isim üzerinden Ankara'yı dizayn etmeye hevesli kayıt dışı siyasi unsurların planlarını güncellemesine yol açacak!

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

İmamoğlu'nun, sınırlı bir çevrenin bildiği yerel aktör iken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl aday gösterildiği halâ muamma. Bu işe vesile olduğu düşünülen isimler, zamanla Ekrem Bey'le ters düştü veya sırtından hançerlendi!

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Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

İmamoğlu'nun, İstanbul özelinde elde ettiği seçim başarısına gelince... Sonuçta, milletin tercihi idi. Ama sayısal üstünlüğün ortaya çıkmasında organize işler dönüp dönmediği, CHP ile yan yana bile gelmeyen grupların ne pahasına bir araya getirildiği de ortaya çıkarılamadı. 2019 yazında, seçimi kaybeden taraf ilk şoku atlatmaya çalışırken, kazanan taraf da bu durumu hızla fırsata çevirdi. İmamoğlu sözde halk kahramanı olarak pazarlandı, sempatizanlarının çıkardığı kuru gürültü arasında gerçek yüzü, arkasındaki sıkıntılı ajanda görmezden gelindi.

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

Bir kere -haşa- kutsiyet atfedilmişti. Öyle ya AK Parti'yi ve Erdoğan'ı yenmişti! Bu imaj oyunu içinde fahiş hatalarını, zafiyetini kimse umursamadı. İmamoğlu projesini üretenler ise yeri geldiğinde kendilerine rağmen yol yürüyen, "Dış âlemle, sermaye gruplarıyla, tarikat/cemaatlerle, Alevi ve Kürt kanaat önderleriyle oportünist ilişkiler kuran, gözünü karartmış bir siyasi figüre dönüştüğünü" fark ettiklerinde iş işten geçmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu ne? Başsavcıya neden mesaj attı?

Mecburen "Ekrem stili" oyunu sürdürmeye razı oldular. Zira İstanbul sadece bir sıçrama tahtası, Ankara ise asıl hedefti. İmamoğlu, ilk günden itibaren İstanbul'u ikinci plana bırakırken Ankara'yı, "ele geçirilmesi gereken iktidar merkezi" olarak konumlandırdı. Bir belediye başkanı ölçeğini fazlasıyla aşan yapay popülaritesini, elindeki yerel olanaklarla birleştirdi.