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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 15:54

Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime sayılı günler kala algı operasyonuna başladı. Katıldığı programlarda AK Parti döneminde temeli atılan, yapımına başlanan ve inşası büyük ölçüde tamamlanan metro projelerini "Hepsini ben yaptım" diyerek sahiplenmeye kalktı. Ancak İmamoğlu'nun manipülasyonu kısa sürede patladı. Yayınlanan belgelerde, İmamoğlu'nun 5 yılda tek bir metro ihalesi bile yapmadığı, "Sıfırdan yaptım" dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresini tamamladığı ortaya çıktı. Böylece proje değil yalnızca yalan üreten İmamoğlu'nun İstanbul'da sıfırdan başlayıp bitirdiği tek bir metro hattının olmadığı kanıtlandı…

Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u projeyle değil algıyla yönetti. Yerel seçimin gelmesiyle İstanbul'u hatırlayan ve meydanlarda oy çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, temeli AK Parti döneminde atılan ve inşasına başlanan metro temellerini sahiplendi, yapmadığı çalışmalarla algı operasyonlarına girişti.

Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise "İmamoğlu'nun en iyi yaptığı şey yalan söylemek" diyerek İmamoğlu'nun yaratmaya çalıştığı metro algısına belgelerle yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, "Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır" dedi.

2019'da göreve gelen Ekrem İmamoğlu, yapımı büyük ölçüde tamamlanan metro hatlarını kendi temel atmış gibi göstererek "Hepsini sıfırdan yaptım" dedi. Kimi metro hatlarını da beton dökerek iptal etti. Yayınlanan belgeler CHP belediyeciliğini gözler önüne serdi. Buna göre haziran 2019 itibarıyla İstanbul'da toplam metro hattı 232,9 kilometreydi.

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Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İBB'ye 5 tane metro hattı teslim etti. O metro hatları şöyleydi:

1) Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 20 km % 94

2) Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı 10,1 km % 89

3) Dudullu-Bostancı Metro Hattı 14,3 km %70

4) Rumeli-Hisarüstü Aşiyan Füniküler Hattı 0,8 % 50

5) İkitelli-Ataköy Metro Hattı (Bahariye Kesimi) 2,1 km % 48

Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

"YETİŞMEZDİ" DİYEREK BAHANE ARADI...

Bu 5 hattın tamamlanması için fiilî yapılan metro hattı uzunluğu toplamda 8,1 km'ydi. Ancak bu metro hatlarından kimi yapılamadığı için yeniden Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi, bazılarının ise açılışı söz verildiği tarihte yapılmadı "Yetişmezdi zaten" denildi. Açıklanan belgeler, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan başlayıp bitirdiği metro hattının olmadığını gözler önüne serdi.

Ekrem İmamoğlu’nun metro yalanı patladı: İBB’nin sıfırdan inşa ettiği tek bir hat yok!

BEN YAPTIM DEDİĞİ HATTIN YÜZDE 94'Ü AK PARTİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLDİ

Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın kredi anlaşması, AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde 8 Ekim 2013'te yapıldı. Temel atma töreni 9 Şubat 2014 olan metro hattının TBM kazımı 1 Şubat 2016'da başladı. 1 Şubat 2019'de ray montajına geçilirken yüzde 94'ü tamamlanan metro hattında mart 2019'da sürüş testi yapıldı. O yıl yapılan seçimlerde İBB, CHP'ye geçerken 28 Ekim 2020'de Mecidiyeköy Mahmutbey kısmının açılışı yapıldı. AK Partili belediye döneminde yüzde 94'ü inşa edilirken CHP'li belediye, 4 yılda hattın yalnızca yüzde 0.4 kilometrelik kısmını tamamlayabildi. 2 Ocak 2023'te Yıldız-Mecidiyeköy kısmı açıldı.

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