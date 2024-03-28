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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:56

Ekrem İmamoğlu'nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, CHP'li İBB yönetiminin halka hizmet için ayrılan parayı nasıl troll hesaplara aktardığı bir kez daha ortaya çıktı. "Unutma İstanbul", "İstanbul Gönüllüleri", "Ekrem Edit" gibi troll hesapların İBB çalışanları tarafından yönetildiği ve bu hesaplara Murat Kurum'a karşı kampanya yürütmesi on milyonlarca lira para aktarıldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

31 Mart'ta Türkiye sandık başına giderek yerel seçimler için tercihini yapacak. Seçimlerin en kritik noktası ise 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevde kaldığı 5 yıla algı ve reklam belediyeciliği damga vurdu. İstanbul'un en zor günlerinde tatile giden İmamoğlu, son 5 yılda sosyal medyada troll hesaplara para akıtarak algı belediyeciliğini zirveye taşıdı.

Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

Seçime sayılı günler kala İmamoğlu'nun algı belediyeciliği bir kez daha gözler önüne seren çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Sosyal medyada İmamoğlu yanlısı paylaşımlar yapan "Unutma İstanbul", "İstanbul Gönüllüleri", "Ekrem Edit" gibi troll hesapların İBB'ye bağlı personeller tarafından yönetildiği ve ve bu hesaplara İBB kasasından milyonlarca lira para aktarıldığı deşifre oldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

Gazeteci yazar Aslı Ay Dinçer, "Unutma İstanbul" adlı hesabı kullanan kişinin Eda Ö. olduğunu ve İBB Medya AŞ çalışanı olduğunu yazdı. Bununla da kalınmadığını dile getiren Dinçer, "Bu hesap üzerinden Murat Kurum'a karşı on milyonlarca TL'lik karalama kampanyası yapılıyor. Paranın kaynağı ne? İBB Medya AŞ. Yani İBB çalışanı, İBB bütçesini kullanarak Murat Kurum'a saldırıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

Gazeteci yazar Aslı Ay Dinçer, "Unutma İstanbul" adlı hesabı kullanan kişinin Eda Ö. olduğunu ve İBB Medya AŞ çalışanı olduğunu yazdı. Bununla da kalınmadığını dile getiren Dinçer, "Bu hesap üzerinden Murat Kurum'a karşı on milyonlarca TL'lik karalama kampanyası yapılıyor. Paranın kaynağı ne? İBB Medya AŞ. Yani İBB çalışanı, İBB bütçesini kullanarak Murat Kurum'a saldırıyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

Dinçer'in aktardığına göre; "İstanbul Gönüllüleri" adlı trol hesabın kullanıcısı Arda T. de İBB İSPER AŞ'nin personeli. Bir diğer trol hesap "Ekrem Edit".

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