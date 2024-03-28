Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
18:56
Ekrem İmamoğlu'nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, CHP'li İBB yönetiminin halka hizmet için ayrılan parayı nasıl troll hesaplara aktardığı bir kez daha ortaya çıktı. "Unutma İstanbul", "İstanbul Gönüllüleri", "Ekrem Edit" gibi troll hesapların İBB çalışanları tarafından yönetildiği ve bu hesaplara Murat Kurum'a karşı kampanya yürütmesi on milyonlarca lira para aktarıldığı öğrenildi.