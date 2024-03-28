Ekrem İmamoğlu’nun troll ordusu ifşa oldu! Hesapların kullanıcıları İBB personelleri çıktı

Seçime sayılı günler kala İmamoğlu'nun algı belediyeciliği bir kez daha gözler önüne seren çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Sosyal medyada İmamoğlu yanlısı paylaşımlar yapan "Unutma İstanbul", "İstanbul Gönüllüleri", "Ekrem Edit" gibi troll hesapların İBB'ye bağlı personeller tarafından yönetildiği ve ve bu hesaplara İBB kasasından milyonlarca lira para aktarıldığı deşifre oldu.