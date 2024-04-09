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Haberler Galeri Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:15

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

İslam alemi Ramazan'a veda etmeye hazırlanıyor. 11 Mart Perşembe günü başlayan on bir ayın sultanı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Bayramı müjdeleyen arefe gününde milyonlarca Müslüman, Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri ile Ramazan ayını uğurlayacak. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Bu noktada kısa, uzun, en güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan'a veda mesajları ve sözleri sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmaya başlandı. İşte; Resimli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2024 seçenekleri sabah.com.tr'de!

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2024... Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında buluştuğumuz on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günü geldi çattı. Arefe günü 9 Nisan Salı günü idrak edilecek olup ardından bayram coşkusu yaşanacak. İbadetlerle dolu geçirilen bin aydan daha hayırlı Ramazan'a veda mesajları sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılmaya başlandı. Bu başlık altından birbirinden güzel, anlamlı, dualı, resimli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri seçeneklerine ulaşabilir, sosyal medya platformları üzerinden sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun, Ramazan'a veda mesajları ve sözleri…

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

ELVEDA YA ŞEHR-İ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günü gelip çattı. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslüman alemi bugünlerin değerini ve önemini anlamak için birbirlerine Elveda Ramazan mesajları göndermeye başladı.

İşte sizler için derlediğimiz en güzel, resimli Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2024...

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Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

RESİMLİ RAMAZAN'A VEDA MESAJLARI 2024

Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan'ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan'lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram'ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…

Gündüzlerin rahmet idi, gecelerin nimet idi, aşıklara vuslât idi, şehri mübarek elveda!

Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek'sin, Mü"minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları görselleri 2024! En güzel, anlamlı, dualı, resimli Ramazan’a veda mesajları ve sözleri

On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.

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