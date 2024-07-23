Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar
Giriş Tarihi: 23.07.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 07:19

Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

CHP'li Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz ay hiçbir gerekçe göstermeden 147 işçiyi kapının önüne koydu. Seslerini duyurmak için Ankara'ya gelip CHP Genel Merkezi önünde nöbete başlayan mağdur grup, skandal bir muamele ile karşılaştı. Parti yönetimi, 1 haftadır genel merkez önünde yatıp kalkan personelin tuvaletleri kullanmasına bile izin vermedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Geri dönün, burada perişan olursunuz" tavsiyesi ile 'pes' dedirtti.

MURATHAN YILDIRIM
Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın geçtiğimiz ay herhangi bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkarması ilçeyi karıştırdı. Çiğli'de haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya sıçradı.

Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

Başkente gelerek genel merkezin önünde adalet nöbetine başlayan 25 kişilik mağdur grup, parti yönetiminin umursamazlığına isyan etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

TUVALETLERİ BİLE KULLANMALARI YASAK

1 haftadır genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan belediye çalışanları, işlerini geri alana kadar eyleme devam edeceklerini dile getirdi. Bu süreçte parti yönetiminin mağdur çalışanlara katı muamelesi ise tepkilere yol açtı.

Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

İşçiler, genel merkezin ne bahçesine ne de tuvaletine girebildiklerini dile getirerek, "Kendi partimizin genel merkezine bizi sokmuyorlar. Şu hali bize reva gördüler" diyerek serzenişlerini dile getirdi.

Emekçiye CHP zulmü: Tuvalet yasak yerde yatıyorlar

TEMİZLİK İÇİN HAMAMA GİDİYORLAR

Genel merkez önündeki nöbete katılan ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayan mağdur belediye personeli Fadime Akgül, "İlk gün Özgür Özel ile bir görüşmemiz oldu.

SON DAKİKA