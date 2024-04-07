Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
22:25
Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!
Emekli maaşı ödeme günleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda ödenen emekli maaşları erkenden hesaplara geçmişti. Bu sene de aynısı olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram tatilini sayılı günler kala SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan Salı günü yatırılmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu da gündeme geldi. Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar