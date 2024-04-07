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Haberler Galeri Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 22:25

Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

Emekli maaşı ödeme günleri Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda ödenen emekli maaşları erkenden hesaplara geçmişti. Bu sene de aynısı olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram tatilini sayılı günler kala SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan Salı günü yatırılmaya başladı. Bu gelişmeyle beraber 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu da gündeme geldi. Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar

Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

Emekli maaşları her ay tahsis numarasına göre belirli günlerde hesaplara geçiyor ve ödemeler her ayın 15'inde başlıyor. SSK emekli aylıkları ayın 17'si ila 26'sı arasında hesaplara geçerken, Bağkur aylık ödemeleri de 25 ila 28 arasında yatırılıyor. Emekli Sandığı mensup emeklilerin ödemesi de 15 'inde yapılıyor. Bayram tatili dolayısıyla bu tarihlerin öne çekilmesi bekleniyor. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları Nisan ayında zamanında ödenecek. Konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre memur maaşlarının 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecek.

Bayrama kısa bir süre kalmışken SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı açıklama yapılmadı. Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay olduğu gibi banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ HESAPLARDA!

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırıldı.

Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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