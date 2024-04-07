Emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, Nisan aylıkları ne zaman hesaplara yatacak? 4A,4B,4C emeklileri dikkat!

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI, NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları Nisan ayında zamanında ödenecek. Konuyla ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nden geldi. Buna göre memur maaşlarının 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecek.

Bayrama kısa bir süre kalmışken SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı açıklama yapılmadı. Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay olduğu gibi banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.