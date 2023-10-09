Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.

