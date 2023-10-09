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Haberler Galeri Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda
Giriş Tarihi: 09.10.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 15:37

Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

Emekliye ikramiyenin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti kongresinde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Emeklinin gözü Kabine Toplantısına çevrildi. Toplanacak İlk kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Fatma GÖKSU
Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.

Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

Emeklileri heyecanlandıran açıklama önceki gün Başkan Erdoğan'dan geldi. Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, "İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" dedi.

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Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine toplantısı sonrasında paylaşacağını duyurdu.

Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

TÜM EMEKLİLERİ KAPSIYOR

Emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Bu kapsamda emeklinin gözü bugün toplanması beklenen Kabine Toplantısına çevrildi.

Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararda

Bugün kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bin liralık ikramiye 14,2 milyar, 5000 liralık ikramiyenin de 71 milyar faturasının olduğu hesaplandı.

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