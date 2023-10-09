Giriş Tarihi: 09.10.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
15:37
Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda
Emekliye ikramiyenin detayları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti kongresinde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin, Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna bir sefere mahsus olacağı öğrenildi. Emeklinin gözü Kabine Toplantısına çevrildi. Toplanacak İlk kabinede son şekli verilecek ikramiye için, 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.