Emir Sarıgül’ün amcasının eşini de mağdur ettiği ortaya çıktı! Hisselerini devretti parasını alamadı...

Bu parayı şirketin bazı kurumlara olan borçlarını ödemek için getirdiklerini söylediklerini anlatan Sarıgül, "Bu paraları alarak şirketin borçlarını ödediler. Bana Emir Sarıgül'ün güvence vermesi ve akraba olmasından dolayı herhangi bir para almadan hisseleri devrettim. Emir, bana en yakın zamanda geri kalan paranın ödeneceğini, vaat edilen yatırımın yapılacağını taahhüt etti. Ben de bunun üzerine şirketin yüzde 50 hissesini bu şahıslara devrettim. Satış bedelinin hepsini almadan hisse devri yapmamdaki sebep Emir Sarıgül'ün aileden olmasıdır" diye konuştu. Devamında maden ile ilgili yatırım ve geri kalan alacaklarını tahsil etmek için Hüseyin Azari'yle görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini anlatan Emine Sarıgül, "Doğrudan irtibatım olmadığı için Emir Sarıgül'e beni görüştürmesini rica ettim. Ancak Emir bana, 'Sen sakın görüşme, ben görüşüyorum. Hüseyin bey sadece bana güvenir' dedi. Benim Hüseyin bey ile görüşmemi engelledi" dedi.