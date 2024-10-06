Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız" demesi üzerine ise Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, teşekkür ederek "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.