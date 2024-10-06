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Haberler Galeri Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!
Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 09:41

Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Türkiye, yapılan yatırımlar ve teknolojik hamleler ile bölgede her alanda oyun kurucu hale geldi. Enerjideki kıtalararası iki hamlesi ise tüm dünyanın ilgisini çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni keşif için Somali'ye gönderdi. Ada ülkesi Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti ile de hidrokarbon iş birliği gerçekleşti.

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Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, 11.00'de Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

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Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen geminin mürettebatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tarafından selamlandı.

Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILACAK

Başkan Erdoğan, "Oruç Reis"in kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum" dedi.

Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!

Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız" demesi üzerine ise Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın, teşekkür ederek "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.

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