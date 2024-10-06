Giriş Tarihi: 06.10.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
09:41
Enerjide kıtalararası iki hamle! Türkiye artık oyun kurucu: Dikkat çeken Somali ve hidrokarbon adımı!
Türkiye, yapılan yatırımlar ve teknolojik hamleler ile bölgede her alanda oyun kurucu hale geldi. Enerjideki kıtalararası iki hamlesi ise tüm dünyanın ilgisini çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni keşif için Somali'ye gönderdi. Ada ülkesi Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti ile de hidrokarbon iş birliği gerçekleşti.