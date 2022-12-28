Enerjide tarihi değiştiren hamleyle Türkiye başat aktör oldu: Gemilerimiz 2 denizi karış karış arıyor

FATİH ÜLKEYE ALBAYRAK DÖNEMİNDE KAZANDIRILDI

2018 yılı başlarında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yurtdışından satın alınarak Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olarak ülkeye kazandırılan Fatih, 29 Ekim 2018'de ise ilk sondajını Akdeniz'de bulunan Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirdi. Albayrak, sondaj çalışmaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. Ülkemizin makus talihini gömdüğü büyük bir zafere imza attık. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" açıklamasında bulunmuştu.