Giriş Tarihi: 28.12.2022 07:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
07:47
Enerjide tarihi değiştiren hamleyle Türkiye başat aktör oldu: Gemilerimiz 2 denizi karış karış arıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" parolasıyla Türkiye'nin enerjideki makus talihini yenmesi için yaktığı bağımsızlık ateşi Fatih Sondaj Gemisi ile yeni bir çağın kapılarını araladı. Türkiye, küresel arenada sahada ve masada elde ettiği başarılarla bölgesinde stratejik ezberleri bozarken, Mavi Vatan'da da ulusal haklarından asla taviz vermedi.