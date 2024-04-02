Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

Hakkari'nin, Irak sınırına sıfır noktada yer alan ve terörden temizlenen Çukurca ile İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçeleri, Büyükçiftlik, Durankaya ve Esendere beldeleri de yeniden tercihini AK Parti'den yana kullandı.