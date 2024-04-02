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Haberler Galeri Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 07:03

Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllardır süren terör olaylarından en çok zararı gören illerin başında yer alan Şırnak ve Hakkâri'de son dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamı sandığa da yansıdı. AK Parti Hakkâri'de oyunu arttırdı. Dağlarında çıkan petrolle Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şırnak'ta ise, sandıktan DEM Parti'ye kırmızı kart çıktı.

Hüseyin KAÇAR
Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

DEM Parti, seçimlerde yüzde 70 ve 80 arasında en yüksek oyu aldığı Hakkâri'de bu kez zorlandı. AK Parti Hakkâri'de sürpriz yaparken, seçimler iki aday arasında kıran kırana geçti.

Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

Az bir oy farkla DEM adayı Mehmet Sıddık Akış kazanırken, AK Parti ise adayı İsmet Ölmez ilk kez Hakkâri'de oyları, geçen yerel seçime göre yaklaşık 14 puan arttırdı.

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Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

Ölmez'in seçim öncesi vaatlerinin kentte karşılık bulduğu yorumları yapıldı.

Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

Hakkari'nin, Irak sınırına sıfır noktada yer alan ve terörden temizlenen Çukurca ile İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ilçeleri, Büyükçiftlik, Durankaya ve Esendere beldeleri de yeniden tercihini AK Parti'den yana kullandı.

Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi

PETROL ÜSSÜ ŞIRNAK'TA DEM'E KIRMIZI KART

Hakkâri gibi terör olaylarından dolayı büyük acıların yaşandığı son olarak hendek olayları nedeniyle 6 mahallesi tamamen yıkılan Şırnak'ta, tercihini AK Parti belediyeciliğinden yana kullandı.

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