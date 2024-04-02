Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
07:03
Enerjiye huzura güvene oy! Sınırdaki iki kent: Şırnak ve Hakkâri sürprizi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllardır süren terör olaylarından en çok zararı gören illerin başında yer alan Şırnak ve Hakkâri'de son dönemlerde sağlanan huzur ve güven ortamı sandığa da yansıdı. AK Parti Hakkâri'de oyunu arttırdı. Dağlarında çıkan petrolle Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şırnak'ta ise, sandıktan DEM Parti'ye kırmızı kart çıktı.