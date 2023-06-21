Engelci zihniyet iş başında! CHP’li iki belediye TOKİ’nin toplu konut projesine karşı çıktı

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) İzmir Seferihisar'da yapmayı planladığı 523 konutluk proje için İzmir Valiliğine yaptığı ÇED başvurusuna İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi olumsuz görüş verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valiliğe sunduğu görüş yazısında 'ilçede yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yok' derken CHP'li Seferihisar Belediyesi ise toplu konut projesine 'Golf sahası alanında kalıyor' diyerek karşı çıktı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İzmir Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı alarak, Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesinin engelleme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve projenin önünü açtı.