Engelci zihniyet iş başında! CHP’li iki belediye TOKİ’nin toplu konut projesine karşı çıktı

TOKİ geçtiğimiz aylarda Seferihisar'da inşa ettiği 1000 konuta ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından startı verilen sosyal konut projesi kapsamında Camikebir mahallesinde 523 konut daha inşa etme kararı aldı. TOKİ, 'ÇED olumlu' raporu için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulundu. İzmir Valiliği de kurum ve kuruluşlardan proje ile ilgili görüş istedi.