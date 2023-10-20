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Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:36

Erbaş'tan Ayasofya'da islam dünyasına çağrı! "Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

Tam 14 gündür İsrail Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde okuduğu Cuma hutbesinde İsrail zulmüne karşı islam dünyasına çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor." dedi. Erbaş'ın hutbeye elinde kılıç ile çıkması dikkat çekti.

Erbaş’tan Ayasofya’da islam dünyasına çağrı! Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

İşgalci İsrail, insanlığı rafa kaldırdı. 14 gündür aralıksız bir şekilde sivillere ölüm kusuyor. Hastane, cami, kilise, mülteci kampı ayırt etmeksizin sivillerin bombalardan kaçmak için sığındığı her noktayı vuran İsrail'e en büyük destek ABD'den geliyor. Ancak başta Türkiye olmak üzere birçok müslüman ülke katliama karşı dur diyen ülkeler de var.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün cuma hutbesinde yaptığı açıklamalarla Ayasofya'dan islam dünyasına çağrı yaptı.

Erbaş’tan Ayasofya’da islam dünyasına çağrı! Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

Hutbenin öne çıkan ifadeleri şöyle sıralanıyor:

Allah Resûlü (s.a.s)'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.

Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum:

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Erbaş’tan Ayasofya’da islam dünyasına çağrı! Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

"İNANIYORUZ Kİ FERAHLIK MUTLAKA GELECEKTİR"
Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O'dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.

Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nûh'u tufanın helakinden, Hz. İbrâhim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Mûsâ'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yûsuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır.
Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır.

Erbaş’tan Ayasofya’da islam dünyasına çağrı! Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

"BİR İŞİ BİTİRİNCE HEMEN BAŞKA BİR İŞE KOYUL. SADECE RABBİNE YÖNEL"
Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz. Mümin, sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin, her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.

"BEBEK, ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN MASUM İNSANLAR VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"
İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.

Erbaş’tan Ayasofya’da islam dünyasına çağrı! Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır." Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbet sona erecek, zalimler dünyada da ahirette de acı bir akıbete maruz kalacaktır. İnananlar, Allah'ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler, yeni dirilişlerin habercisidir.

Yeter ki, Müslümanlar olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Rabbimize, kardeşlerimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa yeniden önder ve örnek kılsın.

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