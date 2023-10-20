Erbaş'tan Ayasofya'da islam dünyasına çağrı! "Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor

Tam 14 gündür İsrail Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde okuduğu Cuma hutbesinde İsrail zulmüne karşı islam dünyasına çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor." dedi. Erbaş'ın hutbeye elinde kılıç ile çıkması dikkat çekti.