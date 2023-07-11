Erdoğan’ın AB çıkışının arkasında ne var? Türkiye’ye yönelik her türlü yaptırımı kaldırmayı arzu ediyor | Burhanettin Duran yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Burhanettin Duran, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etmeden önce İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" mesajını değerlendirdi. Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik kemikleşen engelleri kırmayı, her türlü yaptırımı kaldırmayı arzu ettiğini belirten Burhanettin Duran, "Uluslararası sistemin aktörlerinin çok kutupluluğa uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemde Erdoğan'ın AB çıkışının Batılı müttefikleri tarafından doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir." diyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.