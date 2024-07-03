Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
20:29
Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız
Tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, 'Bozkurt' işaretini ırkçılık olarak tanımlamasına ve milli oyuncumuz Merih Demiral'ı hedef almasına çok sert tepki gösterdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Afyoncu, "Türklerde ırkçılık yoktur. Milliyetçilik vardır. Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı." dedi.