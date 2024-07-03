Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı. Sabah.com.tr'ye konuşan tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Almanya'nın kirli tarihini hatırlattı, çok sert konuştu. Afyoncu, "Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı. Yapılan Nazi selamı değil, Bozkurt işareti. Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. O yüzden rahatsız olmaları normal."dedi.