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Haberler Galeri Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız
Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 20:29

Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

Tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, 'Bozkurt' işaretini ırkçılık olarak tanımlamasına ve milli oyuncumuz Merih Demiral'ı hedef almasına çok sert tepki gösterdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Afyoncu, "Türklerde ırkçılık yoktur. Milliyetçilik vardır. Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı." dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU
Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçta Milli Takımımız galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti. Demiral'ın ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevinmesi ise maçın önüne geçti.

Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı. Sabah.com.tr'ye konuşan tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Almanya'nın kirli tarihini hatırlattı, çok sert konuştu. Afyoncu, "Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı. Yapılan Nazi selamı değil, Bozkurt işareti. Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. O yüzden rahatsız olmaları normal."dedi.

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Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

MERİH DEMİRAL, AVUSTURYA'NIN HESABINI KESTİ

Milli Takımımız, dün akşam Leipzig'de oynanan Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu eleme maçında Avusturya'yı 2-1 yendi. Milli Takımımıza çeyrek finali getiren golleri Merih Demiral attı.

Avusturya, turnuvadan önce oynanan hazırlık maçında Milli Takımımızı 6-0 yenmişti. Milli Takım, Avusturya'dan rövanşı çok ağır bir bedel ödeterek almış oldu.

Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

MERİH DEMİRAL'IN GOL SEVİNCİ ÇOK KONUŞULDU

Dün kusursuza yakın bir futbol sergileyen, attığı iki golle de maçın adamı seçilen Merih Demiral, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci ile de çok konuşuldu.

Erhan Afyoncu’dan Alman İçişleri Bakanı’na tarih dersi: Bölücülük olsa ilk siz alkışlardınız

UEFA,SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merih'in gol sevinci sosyal medyada milyonlarca etkileşim alırken, UEFA harekete geçti. Türklerin simgesi olan kurt işaretini siyasi olarak yorumlayan UEFA, Milli Futbolcumuza soruşturma açtı.

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