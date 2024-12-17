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Haberler Galeri Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH'a konuştu: Türkiye'ye teşekkür!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:01

Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH'a konuştu: Türkiye'ye teşekkür!

Esad rejimi Duma şehrine 2018 yılında kimyasal saldırı düzenledi ve 78 kişiyi katletti. Kimyasal saldırının ardından varil bombaları ile adeta harabeye çevrilen Duma şehri sakinleri SABAH Gazetesi'ne konuştu. Eşi Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Hamde Muhsin, "Doktor olacak oğlum 17 yaşında muhaliflere yardım ettiği için 6 ay tutuklandı. Tırnaklarını çektiler. Üstünde sigara söndürdüler. Ayaklarından yukarı asıp dövdüler. Okulundan mahrum ettiler" dedi ve artık özgür olduklarını şimdi konuşmaları gerektiğini söyledi.

Oğuzhan UYSAL
Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

Duma şehri Şam'a yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bulunan bir şehir. Esad rejimi Duma şehrine birçok zulüm uyguladı. 7 Nisan 2018'de yapılan kimyasal saldırıda 78 sivil katledildi. Bu saldırının ardından da Duma şehrine varil bombalı birçok saldırı düzenledi.

Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

Bu saldırıların sonucunda şehrin bir çok noktası harabeye döndü. Esad rejiminin çökmesinin ardından bu şehre buruk bir mutluluk çöktü. Duma sakinleri rejimin çöküşünün ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

2 yıldır Duma'da yaşayan Yaser Muhiyettin, "Hayat burada çok kötü. Daha önce varil bombası attılar. Artık yeni hükümetle beraber daha güzel olur umarım. Türkiye'ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

BABAMI VE DAYIMI ESAD'IN BOMBALARI ÖLDÜRDÜ

Duma'da otomobil tamirciliği yapan Casim Eyyup ise, "Esad buraya varil bombası attı. Babamı ve dayımı savaşta kaybettim. Onları Esad'ın bombaları öldürdü. Yeni hükümetten özgürlük ve istikrar bekliyoruz" dedi.

Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

Esad rejiminin yıkılmasının ardından farklı yerlerde yaşayan Duma sakinleri evlerine dönmeye başladı. Duma'dan gitmeyip gidenlerin evlerini kiralayanlar için ise yeni bir yolculuk başladı.

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