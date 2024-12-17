Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024
10:01
Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH'a konuştu: Türkiye'ye teşekkür!
Esad rejimi Duma şehrine 2018 yılında kimyasal saldırı düzenledi ve 78 kişiyi katletti. Kimyasal saldırının ardından varil bombaları ile adeta harabeye çevrilen Duma şehri sakinleri SABAH Gazetesi'ne konuştu. Eşi Filistin'de İsrail askerleri tarafından öldürülen Hamde Muhsin, "Doktor olacak oğlum 17 yaşında muhaliflere yardım ettiği için 6 ay tutuklandı. Tırnaklarını çektiler. Üstünde sigara söndürdüler. Ayaklarından yukarı asıp dövdüler. Okulundan mahrum ettiler" dedi ve artık özgür olduklarını şimdi konuşmaları gerektiğini söyledi.