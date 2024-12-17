Esad rejimi harabeye çevirmişti! Duma kenti sakinleri özgürlük sonrası SABAH’a konuştu: Türkiye’ye teşekkür!

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

2 yıldır Duma'da yaşayan Yaser Muhiyettin, "Hayat burada çok kötü. Daha önce varil bombası attılar. Artık yeni hükümetle beraber daha güzel olur umarım. Türkiye'ye yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.