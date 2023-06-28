Giriş Tarihi: 28.06.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
07:08
Eski Bakan Bülent Akarcalı: "Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti"
Anavatan Partisi kurucularından Eski Bakan Bülent Akarcalı, Türkiye'nin 21 yıl yılda yaşadığı değişime dair önemli tespitlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini yapacağı işe yansıtan bir karakterde olduğunu söyleyerek hayata geçirdiği projelerle devrimci bir yaklaşımı benimsediğini söyledi. Akarcalı, CHP'nin bürokratik bir parti olduğunu belirterek son seçimlerde görüldü ki halk CHP'ye güven duymuyor, sorun çözeceğine inanmıyor. Tayyip Erdoğan'daki güçlü irade ışığı CHP'de ve altılı masada bulunmuyor." dedi.