Eski Bakan Bülent Akarcalı: "Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti"

GEÇTİĞİMİZ 20 YIL DEVRİMCİ BİR YAKLAŞIMIN ÜRÜNÜDÜR

"2002 yılında Tayyip Erdoğan, 15 bin kilometre çift yol yapacakları söylediğinde inanamamıştım. Türkiye'nin böyle bir şeyi yapacak imkânının olduğuna inanamadım ama sonuçta Tayyip Bey'in ortaya koyduğu irade bunu yaptı. Neden çünkü o da inanmıştı ve bir irade ortaya koymuştu. Bunu Tayyip Bey'in kendisine de söyledim. İşte bu anlamda baktığımızda geçtiğimiz 20 yıl alt ve üst yapı açısından bir ıslahat değil, bir devrim dönemidir. Tayyip Bey ve AK Parti 'mevcut yolları iyileştirelim, eski yolları genişletelim, mevcut köprüleri iyileştirelim' demedi. Devrim yaparak sıfırdan yenilerini en iyilerini inşa etti. Bakınız, köprüler, havaalanları, hızlı trenler vs. bunların hepsi hızla büyüyen Türkiye için devrimci bir yaklaşımdı. Teknofest'e baktığımız zaman da karşımıza devrimci bir yaklaşım çıkıyor. Devrimci bir fikir ve uygulamadır. Son derece de başarılıdır. Ne yapıyor? Her yıl yüz binlerce genci oraya çekiyor. Bu gençler içinden belki yüz kişi çıkacak ve dünya ile mücadele edecek."