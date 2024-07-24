Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşk skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Bölge siyaset dünyasında bomba etkisi yaratacak 'yasak aşk' belgelendi. Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın "komplo-siyasi itibar suikastı" diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu Adli Tıp Raporu'yla belgelenmişti. Başaran'ın 'yasak aşk' yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp Raporu'yla ispatladı.