Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
09:06
Eski İYİ Parti'li iş adamının yasak aşk skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...
Önceki dönem İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın kendisinden 34 yaş küçük olan kadınla yaşadığı 'yasak aşk'tan olduğu iddia edilen bebekle ilgili Adli Tıp Raporu'ndan sonra son noktayı Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararı koydu. Başaran'ın Elif Ş. isimli kadından olan bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu DNA testiyle kanıtlanırken Antalya 4. Aile Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar verdi.