Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından Başaran da bir açıklama yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Başaran yaptığı yazılı açıklamada, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm" sözlerine yer vermişti.

