Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:15
Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı
Antalya'da İYİ Parti'de yaşanan ve skandal nedeniyle il başkanı Mehmet Başaran'ın istifasına yol açan olayla ilgili son noktayı Adli Tıp Raporu koydu. Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın, 'komplo-siyasi itibar suikastı' diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu belgelendi. Başaran'ın yasak aşk yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan kız bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp raporu ile kanıtlandı.