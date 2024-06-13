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Haberler Galeri Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:15

Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

Antalya'da İYİ Parti'de yaşanan ve skandal nedeniyle il başkanı Mehmet Başaran'ın istifasına yol açan olayla ilgili son noktayı Adli Tıp Raporu koydu. Önceki dönem İYİ Parti İl Başkanı olan 3 çocuk babası 66 yaşındaki iş insanı Mehmet Başaran'ın, 'komplo-siyasi itibar suikastı' diye nitelendirdiği yasak aşk olayının gerçek olduğu belgelendi. Başaran'ın yasak aşk yaşadığı Elif Ş. isimli kadından olan kız bebeğin yüzde 99.99 babası olduğu Adli Tıp raporu ile kanıtlandı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

Antalya'da Elif Ş. adındaki bir kadının 4 aylık hamile olduğunu ve bebeği aldırması için Mehmet Başaran'ın baskı yaptığını iddia ederek 11 Aralık 2022'de jandarmaya başvurmuştu. Elif Ş. jandarmaya verdiği ifadesinde Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirterek, 4 aylık hamile olduğunu söylemiş ve tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

Bunu üzerine Başaran, olayın komplo olduğunu iddia ederek İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında şikayetçi olup 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

'SİYASİ SUİKAST' AÇIKLAMASI

Siyaset dünyasını karıştıran olay sonrası Başaran'ın avukatı Şali Arslan, "İlgili suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydının olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi bir suikasttır.

Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

Müvekkilimin iddialarla alakalı her türlü yapılacak olan biyolojik teste de rızası ve muvaffaketi vardır. Suçlamalar isnatsız olup, müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır. Biz de konu ile alakalı E.Ş. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Son sözü yargı söyleyecek" diye açıklama yapmıştı.

Eski İYİ Parti’li iş adamının yasak aşkı adli tıp raporu ile belgelendi! Bebeğin babası yüzde 99.99 o çıktı

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından Başaran da bir açıklama yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Başaran yaptığı yazılı açıklamada, "Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm" sözlerine yer vermişti.

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