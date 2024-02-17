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Haberler Galeri Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü
Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 06:42

Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

Marmara için beklenen büyük depremden etkilenecek kentler arasında yer alan Eskişehir'de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırıyor. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek dikkat çekti. SABAH o konutları yerinde görüntüledi. SABAH'a konuşan Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek; 5 bini dar gelirliler için olmak üzere 5 yılda 25 bin konut sözü verdi.

TOLGA ÖZLÜ
Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahallelerin olduğunu belirterek; "Seçildikten sonra parti rozetini kenara çıkaracağız ve her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz. Kanalizasyonu olmayan evler, işyerleri var. Yani vidanjör geliyor, çekiyor. Eskişehir'de bizim bu altyapıları bitirmemiz lazım. Aynı şekilde köylerde de altyapı sorunlarının çözeceğiz." dedi.

Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

"ESKİŞEHİR'DE SU PAHALI, ULAŞIM YETERSİZ"
Eskişehir'de birçok sorunun çözümü için projeler hazırladıklarını söyleyen Hatipoğlu, suyun pahalı ve kirli olduğunu, ulaşımın da yetersiz olduğunu belirtti. Seçildikten sonra 4 milyarlık arıtma yatırımı yapacaklarını ifade eden Hatipoğlu, "Suyun fiyatını yüzde 40 aşağı çekeceğiz. Tüm köylere şehirdeki otobüslerle seferler koyacağız. Asfalt olmayan, susuz ve otobüssüz köy kalmayacak." şeklinde konuştu.

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Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

"TRAMVAYI YERALTINA ALACAĞIZ"
Hatipoğlu Eskişehir'deki trafik sorununu nasıl çözeceklerini ise şöyle anlattı: "Eskişehir'de öncelikle tramvayı yer altına alacağız. İkincisi en az 15 tane katlı kavşak yapmamız lazım. 25 yıldır bir tane katlı kavşak yapılmadı Eskişehir'de. Biz trafikte yapacağımız çalışmaları 3 Mart'ta lansmanımızda açıklayacağız. Böylece trafiği yüzde 50 iyileştireceğiz. Yani yarım saatte gidiyorsan 15 dakikada gideceksin.

Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

Şimdi şehirde başladılar, diyorlar ki 'Tramvayı yeraltı nasıl alacaksınız, bu imkansız, su var' Biz de diyoruz ki 'Biz İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz ya. Ne suyundan bahsediyorsun? Marmaray'ı yapmışız. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğalgaz çıkarıyoruz. 'Tramvayı yer altından nasıl yapacaksın' diye soruyorlar. Evet, biz tramvayı yer altına indireceğiz ve trafiği rahatlatacağız. 15 tane de katlı kavşak yapacağız. Şehrin içine trafik yoğunluğunu yüzde 50 azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ"
Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, kentsel dönüşüme önem vermenin şart olduğunu vurgulayarak, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yıl içinde 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek.

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