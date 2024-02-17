Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü

Şimdi şehirde başladılar, diyorlar ki 'Tramvayı yeraltı nasıl alacaksınız, bu imkansız, su var' Biz de diyoruz ki 'Biz İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz ya. Ne suyundan bahsediyorsun? Marmaray'ı yapmışız. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğalgaz çıkarıyoruz. 'Tramvayı yer altından nasıl yapacaksın' diye soruyorlar. Evet, biz tramvayı yer altına indireceğiz ve trafiği rahatlatacağız. 15 tane de katlı kavşak yapacağız. Şehrin içine trafik yoğunluğunu yüzde 50 azaltacağız." ifadelerini kullandı.