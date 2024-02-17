Giriş Tarihi: 17.02.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
06:42
Eskişehir’in CHP’li başkanından skandal rekor! 25 yılda 24 daire dönüştürdü
Marmara için beklenen büyük depremden etkilenecek kentler arasında yer alan Eskişehir'de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırıyor. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek dikkat çekti. SABAH o konutları yerinde görüntüledi. SABAH'a konuşan Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek; 5 bini dar gelirliler için olmak üzere 5 yılda 25 bin konut sözü verdi.