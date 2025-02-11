Etkisi, sınırları aşan liderlik! "Başkan Erdoğan Türkiye'yi başka bir seviyeye çıkardı"

Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Ülkesini küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir jeopolitik küresel bir güç haline getirmiştir.

Erdoğan, tarihin ne gerektirdiğini çok iyi anlıyor. Tarih, her zaman cesurlara destek oluyor, zayıfları önemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz.

Ve nihayet...



