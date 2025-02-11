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Haberler Galeri Etkisi, sınırları aşan liderlik! "Başkan Erdoğan Türkiye'yi başka bir seviyeye çıkardı"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:41

Etkisi, sınırları aşan liderlik! "Başkan Erdoğan Türkiye'yi başka bir seviyeye çıkardı"

Asya turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Malezya oldu. Kuala Lumpur'da kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap Başkan Erdoğan salonda kendisini dinleyenleri derinden etkiledi. Geziyi takip eden SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrioğlu bugünkü yazısında Başkan Erdoğan'ın Malezya ziyaretini değerlendirdi. Müderrisoğlu kritik ziyarete ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Ülkesini küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir jeopolitik küresel bir güç haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Etkisi, sınırları aşan liderlik! Başkan Erdoğan Türkiye’yi başka bir seviyeye çıkardı

Öyle bir konuşma ki...
Etkilenmemek mümkün değil.
Mesleki kıdemi yeten bizlere merhum Turgut Özal'ın, "Türkiye'ye zaman zaman bir de dışarıdan bakmak" sözünü çağrıştırıyor!

Etkisi, sınırları aşan liderlik! Başkan Erdoğan Türkiye’yi başka bir seviyeye çıkardı

Putrajaya Kongre Merkezi'ndeki 4 bin kişilik salon, ellerinde Türk ve Malezya bayrakları taşıyan gençler ile kamu görevlileri tarafından tıklım tıklım doldurulmuş.
Konuşmacının her cümlesi, bir öncekini aşıyor. Dinleyenler, "O metin Ankara'da yazılsa bu ağırlığa ulaşabilir miydi?" demekten kendini alamıyor...

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Etkisi, sınırları aşan liderlik! Başkan Erdoğan Türkiye’yi başka bir seviyeye çıkardı

Gelgelelim...
Türkiye'de, günlük fırtına içinde elbette pek çok tartışma konumuz var. Siyasetin sertleştiği anlar da az değil. Polemik desen had safhada. Elbette demokratik bir toplumda olması gereken çok sesliğin kendine özgü yansımaları bunlar.

Etkisi, sınırları aşan liderlik! Başkan Erdoğan Türkiye’yi başka bir seviyeye çıkardı

Ama biz, birbirimizle didişiyor, enerjimizi heba ediyor, neredeyse karşımızdakini yok etmeye kadar savruluyoruz. Manzara sağdan bakınca da böyle soldan bakınca da...
Ne ise biz ana konumuza dönelim. Bahsettiğim konuşmadan bazı cümlelerin altını çizelim...

Etkisi, sınırları aşan liderlik! Başkan Erdoğan Türkiye’yi başka bir seviyeye çıkardı

Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Ülkesini küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir jeopolitik küresel bir güç haline getirmiştir.
Erdoğan, tarihin ne gerektirdiğini çok iyi anlıyor. Tarih, her zaman cesurlara destek oluyor, zayıfları önemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz.
Ve nihayet...

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