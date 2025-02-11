Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:41
Etkisi, sınırları aşan liderlik! "Başkan Erdoğan Türkiye'yi başka bir seviyeye çıkardı"
Asya turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Malezya oldu. Kuala Lumpur'da kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap Başkan Erdoğan salonda kendisini dinleyenleri derinden etkiledi. Geziyi takip eden SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrioğlu bugünkü yazısında Başkan Erdoğan'ın Malezya ziyaretini değerlendirdi. Müderrisoğlu kritik ziyarete ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye çıkarmış ve ulusal gururunu büyütmüştür. Ülkesini küresel sahnede eşi benzeri olmayan vazgeçilmez bir jeopolitik küresel bir güç haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.