Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, evde bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan kişilere verilen bir sosyal destek ödemesidir.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hak sahibi vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı araştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Evde bakım maaşı ödemelerinin 15-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.