Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:05
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?
Evde bakım maaşı Nisan 2024 ödemesi gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle evde bakıma muhtaç vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım parası ödemelerinin erkene alınıp alınmayacağı merak ediliyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son durum.