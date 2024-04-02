Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:05

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

Evde bakım maaşı Nisan 2024 ödemesi gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle evde bakıma muhtaç vatandaşların hesaplarına yatırılan evde bakım parası ödemelerinin erkene alınıp alınmayacağı merak ediliyor. 7 bin 609 TL tutarındaki evde bakım parası her ay belirli tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, SMS veya e-Devlet aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son durum.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı sorusu araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak evde bakım yardımı adı altında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin hesaplarına ödemeler yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu? İşte evde bakım parası sorgulama e-devlet ekranı ve sms bilgisi.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, evde bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli veya kronik hastalığı olan kişilere verilen bir sosyal destek ödemesidir.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hak sahibi vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağı araştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Evde bakım maaşı ödemelerinin 15-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Nisan 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, ödeme tarihi açıklandı mı?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA