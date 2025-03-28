Giriş Tarihi: 28.03.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
06:12
Ferrarili reklamcıdan telefonda rüşvet ifşaatları! "Murat Ongun ve etrafı buralardan götürüyorlar"
İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerine ait telefon tapeleri ortaya çıktı. "Rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanan ve MASAK'ın tespitlerine göre 21 milyon liralık Ferrari'sini 2 ay önce satan Advercity ve BVA Reklam isimli şirketlerin sahiplerinden Murat Kapki'nin yaptığı bir telefon görüşmesine, İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un rüşvet aldığına ilişkin ifadeleri damga vurdu.