Ferrarili reklamcıdan telefonda rüşvet ifşaatları! "Murat Ongun ve etrafı buralardan götürüyorlar"

395 MİLYON 489 BİN LİRALIK FATURA KESTİ

Söz konusu şirketin son yıllarda İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'den kdv hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı, BFK Partners Reklam Ticaret Anonim Şirketinden ise kdv hariç 223 milyon 984 bin lira tutarında mal ve hizmet aldığı bilgisine ulaşıldı. BFK şirketi hakkında yapılan araştırmalarda şirketin faaliyetinin "Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı" olduğu bilgisine ulaşıldı.

KÖKSAL ÜZERİNDEN İMAMOĞLU İNŞAATA 50 MİLYON LİRA

MASAK, BVA şirketinin bankacılık işlemlerinde yaptığı araştırmada, şirkete İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. tarafından 2020-2024 yılları arasında kdv hariç 395 milyon 489 bin lira tutarında fatura düzenlenmiş olmasına rağmen, şirketin banka hesaplarından İstanbul Kültür şirketinin banka hesaplarına bahse konu yıllar içinde toplam 193 milyon 381 bin lira tutarında para transferi gerçekleştirildiğini saptadı. BVA şirketi üzerinden Hüseyin Köksal'ın banka hesabına 50 milyon lira aktarıldığı bu paranın da daha sonra Köksal üzerinden İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi şirketine aktarıldığı belirlendi.