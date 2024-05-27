Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:54
FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...
Örgüt lideri Gülen, Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldı. Olayı yeğeni Ebuseleme Gülen duyurdu. Örgüt bu iddiayı yalanlamadı. Kaçırılma olayıyla örgüt içi kavga yeni boyut kazandı. Gülen'in sözde imamlarından Mustafa Özcan'ın Pensilvanya'daki FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kestiği öğrenildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Fetullahçı terör örgütü içinde yaşanan güç savaşları ve kaosu ele alan bir yaz kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...