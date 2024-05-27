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Haberler Galeri FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:54

FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

Örgüt lideri Gülen, Pensilvanya'da saklandığı çiftlikten kaçırıldı. Olayı yeğeni Ebuseleme Gülen duyurdu. Örgüt bu iddiayı yalanlamadı. Kaçırılma olayıyla örgüt içi kavga yeni boyut kazandı. Gülen'in sözde imamlarından Mustafa Özcan'ın Pensilvanya'daki FETÖ kampının tüm maddi kaynaklarını kestiği öğrenildi. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Fetullahçı terör örgütü içinde yaşanan güç savaşları ve kaosu ele alan bir yaz kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

İçeride ne gerçek FETÖ'cülerin kirli oyunları bitti, ne de FETÖvari yapıların kumpas peşinde koşmaları... Türkiye son 10 yılda enerjisinin büyük kısmını devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve küresel güçlerin aparatı olan bu kirli yapılarla mücadeleye harcadı.

FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

Ağır bedeller ödedi ama onların "inlerine girmeyi" de başardı. Ancak hala içeride kalıntıları ve bir kısım heveslileri de boş durmuyor fırsat buldukça başlarını inlerinden çıkartıp kumpasa devam ediyor.

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FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

Oysa yedikleri derin darbenin, melanetin merkezi Pensilvanya'da nelere yol açtığından haberleri yok. Orada birkaç yıldır bir suç imparatorluğunun çöküşe giden rezaleti yaşanıyor.

FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

Hatırlayın, bu köşede de birkaç kez, 15 Temmuz kirli darbe ve işgal girişimi sonrası FETÖ'cülerin Pensilvanya ve ABD'de karıştıkları yolsuzlukları, birbirlerini "darbeci" diye suçladıklarını yazmıştık.

FETÖ elebaşı Gülen’i kim, neden kaçırdı? Bir suç imparatorluğunun çöküşü...

O tartışmalar, önce içinde FETÖ elebaşı Gülen'in çok yakınında yer alan isimlerin karıştığı yolsuzluk olayıyla başladı, sonra bu tartışmalar Mustafa Özcan'ın merkezinde olduğu bir iç iktidar savaşına döndü.

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