FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

Algı operasyonu ve manipülasyonlarla vatandaşın gözünde kendini acındırmaya çalışan FETÖ bugüne kadar bir çok taktik denemişti. Uyguladığı taktikler tek tek deşifre olan FETÖ bu kez farklı bir taktikle iyine kirli bir algı operasyonuna girişti.



