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Haberler Galeri FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:06

FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

FETÖ'nün kamuflaj oyunu terör örgütü üyelerinin nasıl ikiyüzlü olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı. ABD bayraklı tekneyle 14 Temmuz'da Çeşme'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü hainler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. FETÖ'cü hainlerin arasında bulunan Kadriye Argündoğan isimli KHK'lı doktor teknede mini etekli ve ojeli halde ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandıktan sonra savcılığa gitmeden hemen önce türbanlı kıyafetini giymesi kirli oyunu gözler önüne serdi.

ŞENOL KANTÜRK
FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

Algı operasyonu ve manipülasyonlarla vatandaşın gözünde kendini acındırmaya çalışan FETÖ bugüne kadar bir çok taktik denemişti. Uyguladığı taktikler tek tek deşifre olan FETÖ bu kez farklı bir taktikle iyine kirli bir algı operasyonuna girişti.

FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

Aynı kişide iki farklı kamuflaj yöntemi deneyen örgüt, her seferinde farklı bir oyuna başvurduğunu bir kez daha gösterdi. Hain doktor, Yunanistan'a kaçarken başını kapatma ihtiyacı duymamıştı.

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FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

OJELİ ELLER VE MİNİ ETEK

Çeşme uluslararası sularda düzenlenen 'Kıskaç-21' operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalanmıştı.

FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

Alaçatı Körfezinde 'Asteri' isimli bir tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cülerin arasında Kadriye Argündoğan adındaki kadın doktor da yer alıyordu.

FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

KHK ile ihraç edilen ve ABD bayraklı tekneyle adaleti atlatmaya çalışan hain FETÖ'cü Argündoğan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandığı sırada ojeli elleri ve mini eteğiyle dikkat çekti. Kadriye Argündoğan, savcılığa gitmeden önce türbanlı kıyafetini giydi.

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