Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
14:06
FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!
FETÖ'nün kamuflaj oyunu terör örgütü üyelerinin nasıl ikiyüzlü olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı. ABD bayraklı tekneyle 14 Temmuz'da Çeşme'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü hainler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. FETÖ'cü hainlerin arasında bulunan Kadriye Argündoğan isimli KHK'lı doktor teknede mini etekli ve ojeli halde ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandıktan sonra savcılığa gitmeden hemen önce türbanlı kıyafetini giymesi kirli oyunu gözler önüne serdi.