Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
07:05
FETÖ içinde "yamyamlar" savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde büyük bir kavga olduğunu ve bu kavganın ne kadar derinleştiğini firari Ekrem Dumanlı'nın son konuşmasında da dile getirdiğini belirterek, "Artık kendi aralarında birbirlerini yolsuzlukla, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini planlamakla suçlayan suçlayana..." ifadelerini kullandı.