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Haberler Galeri FETÖ içinde "yamyamlar" savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 07:05

FETÖ içinde "yamyamlar" savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde büyük bir kavga olduğunu ve bu kavganın ne kadar derinleştiğini firari Ekrem Dumanlı'nın son konuşmasında da dile getirdiğini belirterek, "Artık kendi aralarında birbirlerini yolsuzlukla, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini planlamakla suçlayan suçlayana..." ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖVÜR
FETÖ içinde yamyamlar savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

FETÖ, her 10 yılda bir darbelerin önünü açan Gladyo sonrası Türkiye'nin ayağına vurulan prangaların başında geliyordu ve en tehlikelisiydi. Çünkü vesayet rejiminin mağdur ettiği dindar kitle ve "eğitim" gibi hassas bir alanda örgütlenmiş, hem devletin kılcal damarlarına sızmayı başarmış hem de farklı sosyolojileri bile etkileyecek bir noktaya gelmişti.

FETÖ içinde yamyamlar savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

Bu yüzden cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna rağmen temizlenmesi kolay olmadı.
Kirli yüzünü gösterdiği 7 Şubat 2012'deki MİT operasyonundan 17-25 Aralık darbesine, DEAŞ bahanesiyle başlattıkları TIR operasyonundan 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal gir-i şimine kadar yapılan bütün saldırıları, bırakın uyuşturulan tabanının görmesini, bu ülkenin "Atatürkçü-laik" ana muhalefet partisi CHP bile görmedi, görmek istemedi.

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FETÖ içinde yamyamlar savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

Hatta kapatılmak istenen FETÖ medyasının, bankasının önünde nöbet tutacak, yerel seçimlerde ittifak yapacak ve devletin o kirli yapıyı temizleme mücadelesini sekteye uğratacak kadar da ileri gittiler.

FETÖ içinde yamyamlar savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

O günden bugüne hiçbiri de kalkıp "Biz hata yaptık, özür dileriz" demedi. En başta da "nöbet tutan" CHP'liler...
Oysa FETÖ mücadelesine karşı çıkanlar sadece FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da tutulmasına, ABD'li yetkililerin FETÖ'cülere sahip çıkmasına baksalardı bu yapının emperyalizmin bir aparatı olduğunu görürlerdi.
Sahi neden görmek istemediler?

FETÖ içinde yamyamlar savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

FETÖ'CÜLER BİLE GÖRDÜ!
O günlerin üzerinden 10 yıl geçti
Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki, o günlerde başta Başkan Erdoğan olmak üzere, FETÖ'ye karşı mücadele edenlerin söyledikleri her şey bir bir doğrulandı. Birileri utanır mı bilmem ama bugün artık bu gerçeği FETÖ'cü mahrem imamlar bile gördü ki hem iktidar savaşı alevlendi hem de çöküş başladı.

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