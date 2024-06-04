FETÖ içinde "yamyamlar" savaşı! Örgüt içindeki kavga iyice derinleşti; itiraflar arka arkaya geliyor - Mahmut Övür yazdı

FETÖ'CÜLER BİLE GÖRDÜ!

O günlerin üzerinden 10 yıl geçti

Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki, o günlerde başta Başkan Erdoğan olmak üzere, FETÖ'ye karşı mücadele edenlerin söyledikleri her şey bir bir doğrulandı. Birileri utanır mı bilmem ama bugün artık bu gerçeği FETÖ'cü mahrem imamlar bile gördü ki hem iktidar savaşı alevlendi hem de çöküş başladı.

