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Haberler Galeri FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı
Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:34

FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. Özel'in CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte geçmişteki FETÖ bağı da yeniden gündeme geldi. Kızı İpek'in, FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü Özel, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde, özellikle ön plana çıkarıldı.

FETÖ Özgür Özel’i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından FETÖ ile irtibatına yönelik ifadeler de bir kez daha gündeme geldi. Özgür Özel'in, Manisa'da eczacılık yaptığı dönemden milletvekili olma sürecine kadar FETÖ tarafından parlatıldığı, FETÖ'cü isimlerin ifadelerine yansımıştı.

FETÖ Özgür Özel’i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren bir isim, örgütün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair önemli bilgiler vermiş, bu kapsamda Özgür Özel'in de 2007'den itibaren örgüt tarafından desteklenmeye başlandığını belirtmişti.

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FETÖ Özgür Özel’i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özel'in, kızının da FETÖ'nün eğitim üssü Yamanlar Koleji'nde okuduğu ve girdiği yarışmadan kazandığı ödülü de babasının elinden aldığı FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde yer aldı.

FETÖ Özgür Özel’i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.

FETÖ Özgür Özel’i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını kaydetti.

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