Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
07:34
FETÖ Özgür Özel'i böyle parlattı! Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. Özel'in CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte geçmişteki FETÖ bağı da yeniden gündeme geldi. Kızı İpek'in, FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü Özel, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde, özellikle ön plana çıkarıldı.