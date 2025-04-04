Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:21
FETÖ tipi ‘İmamoğlu Örgütü’ | Mahmut Övür yazdı
CHP'li İBB'nin Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin içine düştüğü, FETÖ'yü sahiplenmeler, sorgulamadan PKK bağlantılı partilerle gizli ittifaklar ve yönettiği belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzluk iddialarını kaleme aldı. "Bu konularda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğü kimselere kaptırmadı." diyen Övür'ün yazısı...