FETÖ tipi ‘İmamoğlu Örgütü’ | Mahmut Övür yazdı

Maaş aldığı ileri sürülenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Meclisi üyeleri bile var. Raporlarda, Genel Başkan Yardımcısı'na 200 bin, Genel Sekreter Yardımcısı'na 150 bin, PM Üyesi'ne ise 60 bin TL ödendiği tespit edilmiş. Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç ve Ozan Işık gibi çok sayıda maaş alan isimden söz ediliyor.

Tıpkı FETÖ'nin mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü" mensupları da CHP'nin üzerinde bir pozisyona sahip. Nasıl ki mahrem imamlar, ordudaki bir generale bile emir veriyorlardıysa İBB'deki paralel yapı da aynı şeyi yapıyor. Oysa CHP Parti Meclisi, kurultaydan sonra siyaseti belirleyen en önemli kurum. Öyle önemli ki, kurumun üyeleri kimin belediye başkanı adayı olacağını belirliyor.

