Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
06:35
FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı
Çalışmaları devam eden 9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığının bir suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girecek olması özellikle başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri olmak üzere yaptıkları yayınlarla Türkiye'de algı operasyonları yürüten fondaş medyayı rahatsız etti. Söz konusu düzenlemeye ilişkin SABAH önemli bilgilere ulaştı.