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Haberler Galeri FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı
Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 06:35

FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

Çalışmaları devam eden 9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığının bir suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girecek olması özellikle başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri olmak üzere yaptıkları yayınlarla Türkiye'de algı operasyonları yürüten fondaş medyayı rahatsız etti. Söz konusu düzenlemeye ilişkin SABAH önemli bilgilere ulaştı.

İLKER TURAK
FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

Düzenlemeyle etki ajanlığı bir suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girecek. Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet çıkarları ve talimatları doğrultusunda Türk vatandaşlarını, kurum ve kuruluşları, Türkiye'deki yabancıları araştıranlar ve bu araştırmaları yaptıranların eylemleri suç olarak kabul edilecek ve hapis cezası verilecek. Suçun oluşması için yabancı bir devlet çıkarları ve bu devletlerin talimatları aranacak.

FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

CEZA BİR KAT ARTIRILACAK
Bu suçun, milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde ise ceza bir kat artırılacak.

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FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

Yeni yargı paketinde yer alan düzenlemede, "yabancı bir devletin çıkarları ve talimatları" vurgusu yapılırken, "devletin güvenliği, askeri ve siyasal yararını hedef alması" denilerek de net bir çerçeve çiziliyor.

FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

Söz konusu düzenlemeye benzer olarak dünyada da pek çok örnek bulunuyor. Devletlerin aleyhlerine yönelik faaliyetler yürütülmesi suç olarak kabul ediliyor.

FETÖ ve fondaş medya “etki ajanlığı” algı operasyonuna girişti! SABAH düzenlemeye ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı

ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİLER
Ancak, çalışmaları devam eden 9. Yargı Paketi'nde yer alan maddede açıkça "yabancı bir devletin çıkarları ve talimatları" vurgusu olmasına rağmen söz konusu düzenleme henüz yasalaşmadan FETÖ ve diğer terör örgütlerinin endişeye kapılması, fondaş medyanın manipülatif haberler yapması dikkat çekti.

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