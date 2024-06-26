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Haberler Galeri FETÖ'cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 12:17

FETÖ'cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

FETÖ firarisi Cevheri Güven, Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yaptı. İşbirlikçisi eski başkomiser Turgay Karagöz ile birlikte oluşturdukları düzmece belgelerle Türkiye'deki kamu kuruluşu çalışanlarına yönelik sayısız kumpasa imza attı. Firari Karagöz'ün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yemin töreniyle ABD vatandaşlığına geçtiği ve 'Joseph' ismini aldığı ortaya çıktı. Karagöz ettiği yeminde "ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, ABD ordusuna hizmet vereceğim üstüne yemin ederim" ifadelerini kullandı.

FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda faaliyetlerini yürüten isimlerden olan FETÖ firarisi Cevheri Güven ile birlikte düzmece belgelerle Türkiye'deki kamu kuruluşu çalışanlarına kumpas kuran eski baş komiser Turgay Karagöz firari durumdaydı.

FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

Eski baş komiser, Türkiye'de Cevheri Güven ile birlikte hareket ederek polislere düzmece belgeler düzenliyordu. Siber zorba olarak bilinen ve sahte belge ve ses oluşturarak itibar suikastı düzenleyen Orkun Doğuş Dülgeroğlu hakkında düzenlenen iddianamede de adı geçen eski baş komiser Turgay Karagöz ismini değiştirerek 'Joseph' oldu.

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FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

ABD'YE BAĞLILIK YEMİNİ ETTİ

FETÖ firarisi vatandaşlığa geçiş esnasında Türkiye'deki yasalara aykırı davranan yeni Karagöz, ettiği yeminde şu ifadeleri kullandı: "Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime; bundan böyle ABD Anayasası'nı ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma; ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime; kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime; kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun" şeklinde yemin etti.

FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

PKK VE FETÖ İŞBİRLİKÇİSİYLE DİRSEK TEMASI

FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Turgay Karagöz'ün Türkiye'deki işbirliği yaptığı, Orkun Doğuş Dülgeroğlu, öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımları yaptığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

Dülgeroğlu'nun bağlantıları terör örgütleri FETÖ ve PKK iş birliğini ortaya koymuştu. Dülgeroğlu, montajlayarak oluşturduğu ses kayıtlarını ve hacker'lıkla elde ettiği bilgileri hem firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e hem sosyal medyada "Vartolu" lakabını kullanan firari PKK'lı Veysi Özer'e servis ettiği ifade edilmişti.

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