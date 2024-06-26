FETÖ’cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!

ABD'YE BAĞLILIK YEMİNİ ETTİ

FETÖ firarisi vatandaşlığa geçiş esnasında Türkiye'deki yasalara aykırı davranan yeni Karagöz, ettiği yeminde şu ifadeleri kullandı: "Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime; bundan böyle ABD Anayasası'nı ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma; ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime; kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime; kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun" şeklinde yemin etti.