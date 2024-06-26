Giriş Tarihi: 26.06.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
12:17
FETÖ'cü Cevheri Güven’in işbirlikçisiydi: Firari başkomiser Turgay Karagöz ABD vatandaşlığına geçti!
FETÖ firarisi Cevheri Güven, Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetleri yaptı. İşbirlikçisi eski başkomiser Turgay Karagöz ile birlikte oluşturdukları düzmece belgelerle Türkiye'deki kamu kuruluşu çalışanlarına yönelik sayısız kumpasa imza attı. Firari Karagöz'ün Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yemin töreniyle ABD vatandaşlığına geçtiği ve 'Joseph' ismini aldığı ortaya çıktı. Karagöz ettiği yeminde "ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, ABD ordusuna hizmet vereceğim üstüne yemin ederim" ifadelerini kullandı.