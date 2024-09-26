Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
06:39
FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: “8-9-0-7”
Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan asker kökenli dahiliye doktoru itirafçı oldu. FETÖ'nün TSK'ya nasıl eleman sızdırdığını detaylarıyla anlatan itirafçı, sağlık kuruluna giren öğrencilerin belgelerini üzerindeki barkod sistemindeki son üç hanesinin toplamının "8-9-0-7" olanların örgüt üyeleri olacak şekilde ayarlandığını buna göre alım yapılmasının istenildiğini anlattı.