FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: “8-9-0-7”

PARALEL MUAYENE



Ağabeyi Atilla T. Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken tutuklanan, örgüt tarafından "Abdullah" kod adı verilen zanlı, 1993 yılında Konya'da Dumlupınar ortaokulda okurken okulda başarılı bir öğrenci olduğu için FETÖ'nün kendisine temas sağladığını, yapıya ait içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve gitmeye başladığını anlattı.



