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Haberler Galeri FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: “8-9-0-7”
Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:39

FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: “8-9-0-7”

Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan asker kökenli dahiliye doktoru itirafçı oldu. FETÖ'nün TSK'ya nasıl eleman sızdırdığını detaylarıyla anlatan itirafçı, sağlık kuruluna giren öğrencilerin belgelerini üzerindeki barkod sistemindeki son üç hanesinin toplamının "8-9-0-7" olanların örgüt üyeleri olacak şekilde ayarlandığını buna göre alım yapılmasının istenildiğini anlattı.

Halit TURAN
FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen kapatılan Gülhane Tıp Akademisi doktorlarından Ömer T. gözaltına alındı.

FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

43 yaşındaki örgüt üyesi, 1995 yılında örgüt üyeleriyle tanıştıktan sonra FETÖ'nün mahrem yapılanmasına katıldığını belirterek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.

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FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

PARALEL MUAYENE

Ağabeyi Atilla T. Tunceli İl Jandarma Komutanı olarak görev yaparken tutuklanan, örgüt tarafından "Abdullah" kod adı verilen zanlı, 1993 yılında Konya'da Dumlupınar ortaokulda okurken okulda başarılı bir öğrenci olduğu için FETÖ'nün kendisine temas sağladığını, yapıya ait içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu eve gitmeye başladığını anlattı.

FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

Burada Fetullah Gülen'e ait vaazların dinletilip kitapların okutulduğunu belirten Dahiliye uzmanı Ömer T. "Ben Askeri Lisede okumak istiyordum. Kaldığım yapıya ait eve gelen son sınıf tıp öğrencisi, düz taban olup olmadığımıza baktı, göğüs kafesimi kontrol etti, renk körü olup olmadığımıza baktı.

FETÖ’cü doktor her şeyi tek tek anlattı! İşte terör örgütünün TSK’ya sızma şifreleri: 8-9-0-7

Askeri liseye girmeme engel olacak herhangi bir sağlık problemim olup olmadığını kontrol etti. Daha öncesinde eve ilk gittiğimiz zamanlarda kişisel bilgilerimizi de almıştı" dedi.

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