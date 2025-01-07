Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:55
FETÖ'de büyük kavga! İstikrarsız yönetimle dağılmalar başladı: Karar alamıyorlar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte sular durulmuyor. Elebaşı Gülen'in ölümü ile örgüt içinde oluşan grupların güç mücadelesi, Gülen'in koltuğuna oturma ihtimali olan isimler arasında gizli bir kavgaya dönüştü. Üst yönetiminde yaşanan bu gerginlik tabanda da etkisini göstermesiyle örgütte dağılmaların artmaya başladığı öğrenildi.