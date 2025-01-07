FETÖ’de büyük kavga! İstikrarsız yönetimle dağılmalar başladı: Karar alamıyorlar

KARAR ALAMIYORLAR

Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı. İcra Heyeti içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi. Bu nedenle İcra Heyeti'nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi "himmet" oranlarında artışa gidilmesini istediği öğrenildi.