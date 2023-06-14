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Haberler Galeri FETÖ'de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar
Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 06:35

FETÖ'de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri görüntüyle "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" diyerek Türkiye'yi, sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet etti.

ÖMER ÇETİN
FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri öne çıkmıştı.

FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri örgüt mensuplarına sürekli Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini beyan etti.

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FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU'NDA DESTEK MESAJLARI

FETÖ mensuplarının aktif şekilde kullandıkları sosyal medyada Millet İttifakı lehine algı çalışması yapıldı. Millet İttifakı kesin olarak iktidara geliyor algısını oluşturmak için firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından "Biletimizi Aldık Geliyoruz" diyerek yaptığı rezervasyon fotoğraflarını paylaştı.

FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "En çok aranan teröristler listesi" içerisinde mavi kategoride yer alan Emre Uslu, Twitter'da açtığı sohbet odasının ismini "Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası" yaparak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, "En zor anlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.

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