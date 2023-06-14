Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
06:35
FETÖ'de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. Yunanistan'a kaçan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri görüntüyle "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" diyerek Türkiye'yi, sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet etti.