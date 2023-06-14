FETÖ’de panik havası! Seçimden sonra ülkeden kaçıyorlar

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.



