FETÖ’de ’servet’ kavgası! Örgütün başına o isim mi geçecek?

Örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding şirketlerinden NT'deki hissesini 4 milyon doların üzerinde bir fiyatla satarak Kaynak Holding'i zarara uğratmıştı. Ayrıca Kaynak Holding'den kayıtdışı şekilde milyon dolarlar alıp cebine atmıştı. Türkyolu'nun Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattığı, hem de parasına para kattığı da ortaya çıkmıştı.