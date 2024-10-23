Giriş Tarihi: 23.10.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
08:14
FETÖ'de 'servet' kavgası! Örgütün başına o isim mi geçecek?
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar ortaya çıkmaya başladı. Elebaşının cenazesi bile defnedilmeden örgütün A takımı, ihanet çetesinin başa geçerek dönen sıcak parayı yönetme derdine düştü. Öte yandan cenaze namazını örgütün üst yönetimindeki Suat Yıldırım'ın kıldıracağı, bu ismin de örgütün başına geçecek isim olduğu iddia edildi.