FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi

SABAH ekibi 9 yıl aradan sonra yine o malikaneye gitti. Abdurrahman Şimşek, bu kez FETÖ'nün darbe üssü olarak kullandığı çiftliği havadan drone ile görüntüledi. 500 dönümlük arazi üzerine kurulan 20 villanın bulunduğu çiftlikte, 500 araçlık otopark alanı bulunuyor.



