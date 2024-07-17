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Haberler Galeri FETÖ'nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen'in çiftliğini görüntüledi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 06:33

FETÖ'nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen'in çiftliğini görüntüledi

SABAH, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yaşadığı ancak oradan kaçırıldığı belirtilen ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ultra-lüks sarayını yeniden görüntüledi. Hain darbe girişimi, örgüt içi kavgalar ve Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ile tepe yöneticilerin itiraflarının ardından çiftlikteki ziyaret tamamen bitmiş durumda.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi
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FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi

SABAH ekibi 9 yıl aradan sonra yine o malikaneye gitti. Abdurrahman Şimşek, bu kez FETÖ'nün darbe üssü olarak kullandığı çiftliği havadan drone ile görüntüledi. 500 dönümlük arazi üzerine kurulan 20 villanın bulunduğu çiftlikte, 500 araçlık otopark alanı bulunuyor.

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FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi

Her villada, binaların büyüklüğüne göre 50 ila 100 kişi barınabiliyor. Pensilvanya'nın Saylorsburg kentinde Lohmann Rd, 18353 adresinde bulunan kompleks, sürekli yaşayanlar ve ziyaretçilerle birlikte günde toplam 1000 kişiyi ağırlayacak büyüklüğe sahip.

FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi

GÜLEN ÇİFTLİKTEN KAÇIRILDI

Elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesaplarından ve katıldığı yayınlarda Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıldığını duyurmuştu.

FETÖ’nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen’in çiftliğini görüntüledi

Ebuseleme Gülen, elebaşının Cevdet Türkyolu tarafından çiftlikten götürüldüğünü belirterek "Nerede yaşayacağına Cevdet karar veriyor. Fetullah Gülen sağlık sorunları yaşıyordu.

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