Giriş Tarihi: 17.07.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
06:33
FETÖ'nün ihanet yuvasında ölüm sessizliği! SABAH 9 yıl sonra yine Gülen'in çiftliğini görüntüledi
SABAH, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yaşadığı ancak oradan kaçırıldığı belirtilen ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ultra-lüks sarayını yeniden görüntüledi. Hain darbe girişimi, örgüt içi kavgalar ve Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ile tepe yöneticilerin itiraflarının ardından çiftlikteki ziyaret tamamen bitmiş durumda.