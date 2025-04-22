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Haberler Galeri FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:22

FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

Türkiye'yi hedef alan her kirli planda izine rastlanan FETÖ'nün, yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu derin ilişkiler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Enes Kanter, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven, Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler üzerinden ABD başta olmak üzere Batılı servislerle doğrudan temas kuran örgüt artık tamamen dışarıdan yönlendirilen bir yapıya dönüştü. Sözde İcra Heyeti bile yabancı servislerin onayıyla belirleniyor; medya dili, örgüt içi görev dağılımı gibi tüm adımlar dış güçlerin kontrolünde şekilleniyor. Bu tablo, FETÖ'nün bağımsız bir terör yapılanmasından çıkıp istihbarat servislerinin taşeronuna dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.

ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

Dünyanın güçlü devletlerinden biri olan ABD, terör örgütü FETÖ'nün hem karargâhı hem de yönlendirici gücü konumunda. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır Amerikan istihbarat yapılarıyla kurduğu bağlar, tanık ifadelerine ve elde edilen belgelere de yansıdı

FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

ENES KANTER'E "FREEDOM" GÖREVİ: İSTİHBARAT AJANDASIYLA YAŞIYOR

FETÖ'nün ABD'deki vitrin yüzü olan eski NBA oyuncusu Enes Kanter, sadece basketbolcu değil; aynı zamanda yabancı servislerin aktif bir aparatı. 2022 yılında ABD vatandaşı olan ve soyadını "Freedom" olarak değiştiren Kanter, Türk milletine yönelik karalama kampanyalarında başrolü oynuyor.

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FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

ABD ve Avrupa'da FETÖ adına temaslar yürüten Kanter'in adeta "istihbarat ajandasıyla" yaşadığı belirtiliyor. Yunanistan ve İsrail yönetimlerine verdiği sıcak mesajlar, uluslararası arenada Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar, onun yalnızca örgüt için değil, aynı zamanda yabancı servisler için de özel bir figür haline geldiğini ortaya koyuyor.

FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

EKREM DUMANLI'DAN RAPORLAR, TALİMATLAR

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden, kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı da düzenli olarak yabancı istihbaratçılarla temas halinde. Örgütün İcra Heyeti'ndeki yerini koruyan Dumanlı, görüşmelerinde örgütün medya politikalarını ve son durumunu aktarıyor, aynı zamanda dışarıdan talimat alıyor. Gülen'in ölümünden sonra izlenecek yol haritası bile bu servislerin yönlendirmesiyle şekilleniyor.

FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

AJAN TRAFİĞİNE DÖNÜŞEN ÖRGÜT AĞI

Yalnızca Dumanlı ve Kanter değil. 15 Temmuz'un sivil imamlarının ailelerinden, firari asker ve polislere kadar birçok FETÖ mensubu, yabancı istihbarat servisleriyle irtibat içinde. Aralarında Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan, Hamdullah Öztürk, Emre Uslu, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt gibi tanınan isimlerin bulunduğu onlarca FETÖ'cü, farklı ülkelerdeki servislerle sıcak ilişki içinde faaliyet yürütüyor.