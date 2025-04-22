FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü

ABD ve Avrupa'da FETÖ adına temaslar yürüten Kanter'in adeta "istihbarat ajandasıyla" yaşadığı belirtiliyor. Yunanistan ve İsrail yönetimlerine verdiği sıcak mesajlar, uluslararası arenada Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar, onun yalnızca örgüt için değil, aynı zamanda yabancı servisler için de özel bir figür haline geldiğini ortaya koyuyor.