Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
15:22
FETÖ’nün istihbarat servisleriyle göbek bağı: Yabancı servislerin ajan ağına dönüştü
Türkiye'yi hedef alan her kirli planda izine rastlanan FETÖ'nün, yabancı istihbarat servisleriyle kurduğu derin ilişkiler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Enes Kanter, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven, Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler üzerinden ABD başta olmak üzere Batılı servislerle doğrudan temas kuran örgüt artık tamamen dışarıdan yönlendirilen bir yapıya dönüştü. Sözde İcra Heyeti bile yabancı servislerin onayıyla belirleniyor; medya dili, örgüt içi görev dağılımı gibi tüm adımlar dış güçlerin kontrolünde şekilleniyor. Bu tablo, FETÖ'nün bağımsız bir terör yapılanmasından çıkıp istihbarat servislerinin taşeronuna dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.