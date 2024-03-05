Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:52
'FETÖ’nün prens'lerinin sistemli kaçışı! Darbe girişiminden önce bütün planı yapıp, firar ettiler
15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi, örgütün kanlı planını devreye sokan elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerin neredeyse tümü Avrupa'ya kaçtı. Örgütün beyin takımının kaçışı 17/25 Aralık kumpasını hazırlayan firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın 10 dakika arayla Türkiye'yi terk etmesiyle başladı. Örgüt, TSK, Emniyet, Yargı, MİT ve Mülkiye gibi mahrem birimlerde sözde önemli görevler almış kişileri sessiz sedasız ve gizli yollardan Avrupa'ya geçirdi. Tüm örgüt üyeleri ise aynı kaderi paylaşmadı. İşte örgütün üst düzey yöneticilerinin sistemli şekilde isim isim firar tarihleri.