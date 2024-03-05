’FETÖ’nün prens’lerinin sistemli kaçışı! Darbe girişiminden önce bütün planı yapıp, firar ettiler

BÜTÜN FETÖ'CÜLER AYNI KADERİ Mİ YAŞIYOR?

Elbette hayır. Zengin iş adamları, örgütün mahrem birimleri olarak adlandırılan TSK/EMNİYET/YARGI/MİT/MÜLKİYE gibi mahrem birimlerinde önemli görevler almış kişiler daha sessiz sedasız ve gizli yollardan Avrupa'ya geçiş yaptılar.

Bunların da ötesinde bir grup var ki daha 15 Temmuz olmadan ya da 15 Temmuz'un hemen ardından örgüt tarafından güvenli şekilde yurt dışına çıkarıldılar. Örgütün üst düzey yöneticilerinin, üst düzey birim sorumlularının, kamuoyundaki ünlü isimlerinin 2014'ten başlayarak sistemli şekilde Avrupa ve Amerika'ya yerleştikleri, kendilerine yeni hayat kurdukları görülüyor.