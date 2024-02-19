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Haberler Galeri FETÖ'nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven'e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 06:42

FETÖ'nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven'e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in telefonlarında yapılan incelemelerde sona gelindi. SABAH'ın ulaştığı raporlara göre, polis memurunun çift katmanlı şifreleme sistemine sahip e-posta hesapları kullandığı, onlarca sosyal medya hesabı açtığı ve bazı polisler hakkında bilgiler arşivlediği ortaya çıktı.

Halit TURAN
FETÖ’nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Cevheri Güven'in, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

FETÖ’nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

DİJİTAL MATERYALLERİ SİBER POLİS İNCELEDİ

Sosyal medya üzerinden özellikle kamu kurumlarını, kurumlarda görev alan siyasetçi ve bürokratları, yıpratmayla birlikte kamu düzenine duyulan güven algısının zedelenmesine yönelik algı ve manipülasyon içerikli yayınlar yapan FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

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FETÖ’nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

Dinçer'in 2013'te Trabzon Emniyeti'nde çalışırken, İstihbarat Daire Başkanlığı'na tayini çıktığı, burada İstihbarat Daire'de Siber kısmında görev aldığı, geçen yıl ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine tayin edildiği belirlenmişti.

FETÖ’nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini de vermemişti. Dinçer'in Güven'e bilgi aktarmasıyla ilgili yapılan incelemelerde sona geldi.

FETÖ’nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı

TELEFON HAFIZASININ BİR BÖLÜMÜ ŞİFRELİ ÇIKTI

Siber polisi ve bilirkişi raporlarında köstebek polis memurunun telefonları incelendi. Telefondan çıkan detaylara ise SABAH ulaştı. Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

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