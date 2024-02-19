Giriş Tarihi: 19.02.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
06:42
FETÖ'nün şifreli köstebeği! Polis memuru Cevheri Güven'e bilgi sızdırmıştı: Telefonun detaylarına SABAH ulaştı
FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu Cevheri Güven ile bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek polis memuru Serkan Dinçer'in telefonlarında yapılan incelemelerde sona gelindi. SABAH'ın ulaştığı raporlara göre, polis memurunun çift katmanlı şifreleme sistemine sahip e-posta hesapları kullandığı, onlarca sosyal medya hesabı açtığı ve bazı polisler hakkında bilgiler arşivlediği ortaya çıktı.