Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
06:29
FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Fetullahçı Terör örgütü(FETÖ), Bahreyn ülke imamının kendisine eğitimiyle ilgilenmesi için emanet edilen 16 yaşındaki reşit olmayan kızla yaşadığı ilişkisiyle çalkalandı. Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, evli olmasına rağmen 16 yaşındaki kızla yasak ilişki yaşadı. Demir'in eşi ile küçük kız N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.