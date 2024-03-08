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Haberler Galeri FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:29

FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Fetullahçı Terör örgütü(FETÖ), Bahreyn ülke imamının kendisine eğitimiyle ilgilenmesi için emanet edilen 16 yaşındaki reşit olmayan kızla yaşadığı ilişkisiyle çalkalandı. Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, evli olmasına rağmen 16 yaşındaki kızla yasak ilişki yaşadı. Demir'in eşi ile küçük kız N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.

Halit TURAN
FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Örgüt içerisinde uzun yıllardır bulunan ve güven duyulan Fetullahçı Terör örgütünün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir'e Bahreyn'de örgüt okullarından birinde çalışan Y.Ü. 16 yaşının kızının eğitimiyle ilgilenmesi için ricada bulundu.

FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Baba Y.Ü.'nün ricasını kırmayan Demir, 16 yaşındaki N.Ü.'nün derslerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre sonra İbrahim Demir kendinden 21 yaş küçük N.Ü.'ye karşı ilgi duymaya başladı.

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FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Örgütte üst düzey bir konumda olmanın verdiği cesaretle N.Ü.'ye yaklaşan Demir, kızı taciz etmeye başladı.

FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

Korktuğu için Demir tarafından taciz edildiğini kimseye söyleyemeyen N.Ü., 17 yaşına geldiğinde ise tehditlerine direnemediği İbrahim Demir'e karşı yakınlık gösterdi ve aralarında ilişki başladı.

FETÖ’nün sözde ülke imamının akıl almaz sapıklığı! 17 yaşındaki kızı istismar etti, fotoğraflarla şantaja kalkıştı

İbrahim Demir evli olmasına rağmen yaşadığı yasak ilişki bir yıl boyunca devam etti. Demir'in eşi ile N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.

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