Giriş Tarihi: 22.10.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
23:25
FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesaba erişim engeli kararı
Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümü ile sarsılan FETÖ'nün sosyal medya ağına da ağır darbe indirildi. Terör örgütünün propagandasını yürüten ve aralarında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi FETÖ'cülerin de olduğu 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kararın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile X yetkilileri arasındaki toplantı sonrası alınması dikkat çekti.