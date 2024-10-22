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Haberler Galeri FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesaba erişim engeli kararı
Giriş Tarihi: 22.10.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:25

FETÖ'ye sosyal medyada 'X' darbesi! 119 FETÖ'cü hesaba erişim engeli kararı

Elebaşları Fetullah Gülen'in ölümü ile sarsılan FETÖ'nün sosyal medya ağına da ağır darbe indirildi. Terör örgütünün propagandasını yürüten ve aralarında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven gibi FETÖ'cülerin de olduğu 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kararın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile X yetkilileri arasındaki toplantı sonrası alınması dikkat çekti.

Ali ALTUNTAŞ
FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesaba erişim engeli kararı

1999 yılından bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde yeni bir kaos başladı.

FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesaba erişim engeli kararı

FETÖ elebaşı Gülen'in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve uzun süredir yaşadığı yerleşkeden kaçırıldığı biliniyordu.

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FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesaba erişim engeli kararı

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır gündemdeyken, Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesaba erişim engeli kararı

177 HESAP TESPİT EDİLDİ

Elebaşı Gülen'in ölüm haberi sonrası FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada provokasyonlarını artırdı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümünün ardından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 177 sosyal medya hesabı tespit edildi.

FETÖ’ye sosyal medyada ’X’ darbesi! 119 FETÖ’cü hesaba erişim engeli kararı

X'TEN FLAŞ KARAR!

Twitter (X) flaş bir karar alarak FETÖ'cü hesaplara erişim engeli getirdi. FETÖ'nün propaganda aygıtı konumunda olan ve psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişim engeli getirildi.

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