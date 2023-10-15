Giriş Tarihi: 15.10.2023 08:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
08:29
Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar'a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım
İsrail tarafından soykırım ablukasına alınan Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Çocuk, kadın, hasta ve yaşlı ayrımı gözetilmeden milyonlarca Filistinli, İsrail bombardımanının hedefi oluyor. SABAH Pazar, Türkiye'de mühendis olarak çalışan Filistin asıllı Nihad Abunasser ile konuştu. Gazze şeridinde yaşananların görünmeyen yüzünü anlatan Abunasser, "Çok zor, çok ağır bir durum." dedi.