Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

BÜYÜK BİR ZULÜM ALTINDAYIZ



Gazze'de onlarca yıldır süren bir sistematik bir zulüm olduğunu söyleyen Abunasser, "Kardeşlerim, amcalarım, dayılarım, büyükannem orada. Bombardıman olduğu günden beri iletişim kuramıyoruz. 11 Ekim'den bu yana hiç kimseye ulaşamıyoruz.



