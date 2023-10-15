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Haberler Galeri Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar'a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım
Giriş Tarihi: 15.10.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 08:29

Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar'a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

İsrail tarafından soykırım ablukasına alınan Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Çocuk, kadın, hasta ve yaşlı ayrımı gözetilmeden milyonlarca Filistinli, İsrail bombardımanının hedefi oluyor. SABAH Pazar, Türkiye'de mühendis olarak çalışan Filistin asıllı Nihad Abunasser ile konuştu. Gazze şeridinde yaşananların görünmeyen yüzünü anlatan Abunasser, "Çok zor, çok ağır bir durum." dedi.

HARUN SEKMEN
Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

7 Ekim'den itibaren İsrail tarafından büyük bir askeri ablukaya alınan ve en modern silahlarla yok edilmek istenen Gazze halkı büyük bir trajedinin ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

Sivil ve silahlı ayrımı gözetilmeden bombardımana tutulan Gazze, adeta haritadan silinmeye çalışılıyor. Birçok akrabası Gazze'de bombardıman altında olan Filistin asıllı mühendis Nihad Abunasser, SABAH Pazar'a konuştu ve bölgedeki dramı tüm yönleriyle anlattı.

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Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

BÜYÜK BİR ZULÜM ALTINDAYIZ

Gazze'de onlarca yıldır süren bir sistematik bir zulüm olduğunu söyleyen Abunasser, "Kardeşlerim, amcalarım, dayılarım, büyükannem orada. Bombardıman olduğu günden beri iletişim kuramıyoruz. 11 Ekim'den bu yana hiç kimseye ulaşamıyoruz.

Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

Çok zor, çok ağır bir durum. 'Nasılsınız' diye sorduğumda 'şimdilik yaşıyoruz' cevabını alıyorum. Komşularınızın evi bombalanıyor. Çoluk çocuk demeksizin herkes hedef. Kadınlar, yaşlılar, hastalar herkes bombardımanın hedefinde. Herkes hedef. Hedef dışı bölge yok" dedi.

Filistinli mühendis Nihad Abunasser SABAH Pazar’a konuştu: İşgalden de öte bu bir soykırım

AKRABALARIMIZA ULAŞAMIYORUZ

Bölge halkının psikolojisinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Abunasser, "Komşularınız şehit olmuş. O psikolojiyi bir düşünün.

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