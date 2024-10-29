Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

"ARKALARINDA BIRAKTIKLARI TABANI DA TAŞ YİYOR"



İngiltere'ye kaçan firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar ise YouTuber kızı Emine Z. A.'nın Youtube'da paylaştığı videosunda kameraya takıldı. Görüntülerde mezuniyetinden dolayı oldukça keyifli, heyecanlı olan kızı E. Z.'nin makyaj yaparken çektiği görüntülerde arkasında beliren babasının bu anları sosyal medyada da gündem oldu.