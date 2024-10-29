Giriş Tarihi: 29.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
15:46
Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!
FETÖ'nün Türkiye'de kalan mensuplarına nazaran, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin hayatlarını lüks içinde yaşadığını gösteren görüntüler sosyal medyada ara sıra gündem oluyor. Onlardan biri ise İngiltere'ye kaçan, FETÖ'nün mavi kategorisinde yer alan mahrem imam Mahmut Akpınar. O da YouTuber kızı Emine Z. A.'nın Youtube'da paylaştığı videosunun kadrajına takılarak gündem oldu. Kızının çekiminde kadraja takılan Akpınar ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...