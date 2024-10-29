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Haberler Galeri Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!
Giriş Tarihi: 29.10.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:46

Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

FETÖ'nün Türkiye'de kalan mensuplarına nazaran, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin hayatlarını lüks içinde yaşadığını gösteren görüntüler sosyal medyada ara sıra gündem oluyor. Onlardan biri ise İngiltere'ye kaçan, FETÖ'nün mavi kategorisinde yer alan mahrem imam Mahmut Akpınar. O da YouTuber kızı Emine Z. A.'nın Youtube'da paylaştığı videosunun kadrajına takılarak gündem oldu. Kızının çekiminde kadraja takılan Akpınar ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte detaylar...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ardından örgüt içerisindeki tartışmalar arttı. Örgütün bölünme yaşadığı, gruplara ayrıldığı söylemleri örgüt mensupları tarafından da dile getiriliyor

Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

FETÖ'nün Türkiye'de kalan mensuplarına nazaran, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin hayatlarını lüks içinde yaşadığını gösteren görüntüler ise medyada büyük yankı buluyor. FETÖ'nün mavi kategoride aranan örgütün mülki idari amirleri yapılanması içerisinde yer alan ve firari mahrem imamı terörist Mahmut Akpınar ise FETÖ'nün haber sitesi TR724'e düzenli olarak yazılar yazan bir isim.

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Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

"ARKALARINDA BIRAKTIKLARI TABANI DA TAŞ YİYOR"

İngiltere'ye kaçan firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar ise YouTuber kızı Emine Z. A.'nın Youtube'da paylaştığı videosunda kameraya takıldı. Görüntülerde mezuniyetinden dolayı oldukça keyifli, heyecanlı olan kızı E. Z.'nin makyaj yaparken çektiği görüntülerde arkasında beliren babasının bu anları sosyal medyada da gündem oldu.

Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

İngiltere'de yaşayan YouTuber E.Z.'nin İngilizceyi İngiliz aksanıyla konuşması dikkat çekti. Kimi sosyal medya kullanıcıları görüntülere farklı yorumlar getirdi. Onlardan biri "Bayağı bir entegre olmuş. İngiltere'de tıp okutmuş. Arkalarında bıraktıkları tabanı da taş yiyor" ifadelerini kullandı.

Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı 1 milyon aboneli Youtuber çıktı!

"İMANINI KURTARMAYA' ÇALIŞANLAR, KENDİ ÇOCUKLARININ DÜNYALIKLARINI KURTARMIŞLAR"

Babası ile gününü gün ettiği yorumları yapılan kız ve babanın görüntülerinde bir başka sosyal medya kullanıcısı ise şunları söyledi:

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