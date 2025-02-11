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Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:41

Firari FETÖ'cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'de firari yaşayan etkili üyelerinden eski sözde mahrem imamı Abdullah Antepli, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve üniversite giriş sınav sorularının çalınarak FETÖ üyelerine verilmesiyle ilgili açıklamalarına yenilerini ekledi. Antepli öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin bir numarası olarak aranan FETÖ'cü firarı Adil Öksüz ile ilgili dikkat çeken detayı açıkladı.

AA
Firari FETÖ’cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'de firari yaşayan etkili üyelerinden eski sözde mahrem imamı Abdullah Antepli, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve üniversite giriş sınav sorularının çalınarak FETÖ üyelerine verilmesiyle ilgili açıklamalarına yenilerini ekledi. Eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in sosyal medya programına ikinci kez katılan Antepli, soru çalma olayıyla ilgili verdiği ilk röportajın ardından kendisinin ve ailesinin örgüt üyelerince tehdit edildiğini aktardı.

Firari FETÖ’cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Antepli, aile bireylerinin isim, adres ve iletişim bilgilerinin örgüt tarafından internete konulup hedef gösterilmesinin ardından, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuya müdahil olduğunu söyledi.

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Firari FETÖ’cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

FETÖ üyelerinin askeri liselere sokulması için kurulan "mahrem" yapıda 1988 ila 1997'de görev yaptıktan sonra örgüt tarafından sözde Malezya imamı olarak atanan Antepli, KPSS ve üniversite giriş sınavı sorularının çalınarak FETÖ'cülere verilmesinin örgütteki "ahlaki çürüme ve erozyonun en masum örneği" olduğunu ifade etti.

Antepli, kendisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil, örgüt üst yönetimindeki birçok kişiyi suçladığı konuşmasında, "Bu suçun bedeli bu dünyada ödenmez." dedi.

Firari FETÖ’cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Elebaşı Gülen'in yeğeniyle evli olan ilahiyatçı Ahmet Kurucan'ın, söz konusu soru çalma konusunun Pensilvanya'daki merkez kampta bizzat Gülen tarafından dillendirildiğini "hatırlamadığını" belirten bir açıklama yapması üzerine Antepli, olayın geçtiği mekan ve zamana dair bilgileri sıraladı.

Firari FETÖ’cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Antepli, Gülen'in, soruların çalınmasıyla ilgili konuşmasını, örgüt kampındaki eski merkez binanın 2. katındaki büyük salonda, kahvaltıdan hemen sonra başlayan "diyalog toplantısı öncesinde" yaptığı detaylarına yer verdi.

Gülen'in bu salonda, 2010 KPSS sorularının o zaman "Paralel Devlet Yapılanması" diye adlandırılan FETÖ tarafından çalındığına dair bir haberi izledikten sonra, bütün kalabalığın içinde konuştuğunu yineleyen Antepli, Gülen'in, bu itirafını, kızgınlıkla "boş bulunduğu" bir anda ağzından kaçırdığını anlattı.

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