Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:41
Firari FETÖ'cü örgütün kirli yüzünü ifşa etti! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'de firari yaşayan etkili üyelerinden eski sözde mahrem imamı Abdullah Antepli, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve üniversite giriş sınav sorularının çalınarak FETÖ üyelerine verilmesiyle ilgili açıklamalarına yenilerini ekledi. Antepli öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin bir numarası olarak aranan FETÖ'cü firarı Adil Öksüz ile ilgili dikkat çeken detayı açıkladı.