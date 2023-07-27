Giriş Tarihi: 27.07.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 17:08

Fondaş medyada itiraflar başladı! Ruşen Çakır kabul etti: 360 milyon TL'nin bayağı azını aldık

Değişim krizinin hız kesmeden devam ettiği CHP'de ipler kopma noktasına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı muhalif söylemde bulunan isimlere açık açık savaş ilan etti. İlk olarak da Ekrem İmamoğlu taraftarı haberler yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile yaptıkları sözleşmeleri feshetti… Bu hamle fondaş medyada kavganın fitilini ateşledi. Son olarak ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın fonlandığı Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır katıldığı canlı yayında gerçeği itiraf etti: 360 milyon TL'nin bayağı azını aldık