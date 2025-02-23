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Haberler Galeri Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan'ın küresel siyasetteki yeri
Giriş Tarihi: 23.02.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 07:59

Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan'ın küresel siyasetteki yeri

Le Point, "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlığını attığı son sayısında, Erdoğan'ın dünyayı değiştirecek 4 liderden biri olduğunu yazdı. Halktan kopuk muhalefet ve TÜSİAD gibi vesayet odakları burun kıvırsa da, dünyanın en önemli dergileri Erdoğan'ın küresel siyasetteki gücünü görüyor. Bir dönem Türkiye'ye savaş açan Le Point'in dünyaya yön verecek 4 lider arasında Erdoğan'a da yer vermesi, gerçeği görmeleri açısından önemli bir adım. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür o yazısı

MAHMUT ÖVÜR
Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

AK Parti, bugün 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni yapıyor. Her kongrede parti yönetiminde veya kabinede kimlerin değişeceği doğal olarak merak ediliyor ve kongre daha çok bu beklenti üzerinden izleniyor. Bu da doğaldır ancak bu kez durum biraz farklı. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hem çok büyük siyasi ve sosyal dönüşümlere imza attı hem de ülke tarihinde darbeler dâhil en büyük iç ve dış kuşatmaları püskürterek sivillerin verdiği demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez adresi oldu.

Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

Geriye dönün bakın, sadece Türkiye'de değil, dünya siyaset tarihinde demokratik seçimlerle 23 yıl boyunca kazana kazana gelen, vesayet odaklarıyla vuruşa vuruşa mücadele eden ve ülkeyi küresel aktöre dönüştüren lider ve parti örneği pek yoktur. Yaşanan ekonomik sıkıntılara, gerilimlere rağmen Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Bu da Başkan Erdoğan'ı en karşıtlarının gözünde bile sözü dinlenen küresel bir lider ve dünyayı dönüştürecek birkaç liderden biri yapıyor.

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Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

İçeride siyaset üretemeyen birileri ve daha çok da Batıcı aydınlar burun kıvırsa da dünyanın en önemli aydınları, dergileri hem Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" siyasetini hem de Türkiye'nin artan gücünü görmezden gelmiyor. Bunun son örneği Fransa'nın en etkili haber dergisi Le Point... Dergi önümüzdeki ayki kapağında yeni dünya düzenine yön vereceğini iddia ettiği 4 liderin fotoğraflarına yer verdi.

Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping... Küresel güçler yeni bir dünya düzeni kurulurken artık Türkiye'yi ve liderini göz ardı edemiyor.

Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

90'lı yıllarda Zbigniew Brzezinski, "Büyük Satranç Tahtası" kitabında Türkiye'nin Türk cumhuriyetleriyle ilişkisini ele almış ve bu ilişkinin Rusya dâhil birçok ülkeyi korkuttuğunu yazmıştı. Ancak şu notu da düşüyordu: "Türkiye siyasi ve ekonomik açıdan çok zayıf."

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