Giriş Tarihi: 23.02.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
07:59
Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan'ın küresel siyasetteki yeri
Le Point, "2025 Yeni Dünya Düzeni" başlığını attığı son sayısında, Erdoğan'ın dünyayı değiştirecek 4 liderden biri olduğunu yazdı. Halktan kopuk muhalefet ve TÜSİAD gibi vesayet odakları burun kıvırsa da, dünyanın en önemli dergileri Erdoğan'ın küresel siyasetteki gücünü görüyor. Bir dönem Türkiye'ye savaş açan Le Point'in dünyaya yön verecek 4 lider arasında Erdoğan'a da yer vermesi, gerçeği görmeleri açısından önemli bir adım. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür o yazısı