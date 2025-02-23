Fransızlar gördü muhalefet göremedi! Başkan Erdoğan’ın küresel siyasetteki yeri

AK Parti, bugün 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni yapıyor. Her kongrede parti yönetiminde veya kabinede kimlerin değişeceği doğal olarak merak ediliyor ve kongre daha çok bu beklenti üzerinden izleniyor. Bu da doğaldır ancak bu kez durum biraz farklı. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren hem çok büyük siyasi ve sosyal dönüşümlere imza attı hem de ülke tarihinde darbeler dâhil en büyük iç ve dış kuşatmaları püskürterek sivillerin verdiği demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez adresi oldu.



