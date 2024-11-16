Giriş Tarihi: 16.11.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024
23:21
G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'da! Türkiye'nin gündeminde İsrail'in saldırganlığı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 17-19 Kasım'da Brezilya'nın Rio de Janerio şehrini ziyaret edecek. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak.