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Haberler Galeri G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'da! Türkiye'nin gündeminde İsrail'in saldırganlığı var
Giriş Tarihi: 16.11.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 23:21

G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'da! Türkiye'nin gündeminde İsrail'in saldırganlığı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 17-19 Kasım'da Brezilya'nın Rio de Janerio şehrini ziyaret edecek. Zirvenin teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle örtüşen temaya sahip olan zirvede Türkiye, küresel sorunlara somut çözüm önerileri getirecek. Ankara, İsrail'in bölgede günden güne artan saldırganlığını ve ortaya çıkardığı bölgesel savaş tehdidini zirve gündemine taşıyacak.

BETÜL USTA
G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin gündeminde İsrail’in saldırganlığı var

Brezilya G20 dönem başkanlığında yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedefliyor. "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" olarak adlandırılan girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Girişimin G20 liderlerinin katılacağı bu yılki G20'de resmen başlatılacağı kaydediliyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin gündeminde İsrail’in saldırganlığı var

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN EN UYGUN PLATFORM

G20 hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsayan temsil niteliği yüksek yapısına sahip bir platform olarak önem taşıyor. Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlıyor.

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G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin gündeminde İsrail’in saldırganlığı var

KÜRESEL MEKANİZMALARIN REVİZESİ

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı savaş dünya sistemini daha fazla sorgulanmaya açık hale getirdi. Yeni krizlerin patlak vermemesi için küresel yönetişim mekanizmalarının reforme edilmesi ve çok taraflı platformların güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulurken, zirvede bu konunun gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin gündeminde İsrail’in saldırganlığı var

RİO'DA FİLİSTİN BAYRAĞI
Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da dev Filistin bayrağı açıldı. Rio'da G20 Zirvesi öncesi Filistin'e destek mesajı verildi.

G-20 Zirvesinde gözler Başkan Erdoğan’da! Türkiye’nin gündeminde İsrail’in saldırganlığı var

SES GETİRECEK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan Bakü dönüşü G20 zirvesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Verimli, faydalı bir zirve olacak diye düşünüyorum. (Brezilya Devlet Başkanı)Lula ile oradaki buluşmamız inşallah dünyada ses getirecek bir buluşma olacak. Rio'da gerçekleşecek G20 Zirvesi'ni, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olarak görüyoruz. Türkiye, küresel ekonomi için istikrarı artırıcı önlemler ve iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülke. Özellikle pandemi sonrası ekonomik toparlanma süreçlerine yönelik ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkeler arası dayanışmanın önemini her fırsatta dile getirdik. Enerji güvenliği de Türkiye için kritik bir konu. Küreselleşen dünyada gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut öneriler içeren bir gündem oluşturmalıyız. Çünkü zincirleme reaksiyonla sadece bir ülkenin değil ilişkili birçok ülkenin ekonomisini etkileyen krizlere karşı tedbir almalıyız. Bulunduğu uluslararası platformların aktif ve etkili üyelerinden olan Türkiye, hem kendi ekonomik çıkarlarını hem de gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmeye yönelik çok sayıda öneri üzerinde çalışıyor."

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