Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

Dönemin Enerji ve Tabii Bakanı Berat Albayrak döneminde milli enerji hamlesi için düğmeye basılırken, Türkiye milli enerjide büyük bir hamle yaptı. 40 yıldır bölgede süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılması güvenlik nedeniyle yapılamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı. Bölgede, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.