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Haberler Galeri Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:43

Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce müjdesini verdiği Gabar Dağı'ndaki günlük petrol üretimi 50 bin varil sınırına dayandı. Dönemin Enerji ve Tabii Bakanı Berat Albayrak döneminde milli enerji hamlesi için düğmeye basılırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı. Öte yandan Şırnak halkı, uzun yıllardan beri zengin petrol yataklarının olduğu dillendirilen Besta ve Kato Dağı arasındaki 'Kör Kandil' bölgesinde de petrol aranmasını istiyor

Hüseyin KAÇAR
Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

Irak sınırında yer Şırnak'taki 1850 rakımlı Gabar-Cudi Dağı bölgesinde petrol arama çalışmaları devam ederken, 30 kuyuda ekiplerin gece-gündüz demeden çalışmasıyla istenen hedefe emin adımlarla ilerleniyor. Bölgede günlük üretim 50 bin varil sınırına yaklaşırken, çıkarılan petroller tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne taşınıyor.

Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

Dönemin Enerji ve Tabii Bakanı Berat Albayrak döneminde milli enerji hamlesi için düğmeye basılırken, Türkiye milli enerjide büyük bir hamle yaptı. 40 yıldır bölgede süren terör olayları nedeniyle yer altı kaynaklarının çıkarılması güvenlik nedeniyle yapılamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı. Bölgede, 2022 yılında çalışmalara başlayan ve 2023 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu.

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Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

HEDEFE ULAŞILDIĞINDA 70 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce geçen yıl Nisan ayında müjdesini verdiği 'Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 Sahası' ile 'Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik Petrol Sahası'nda çıkan petrolde üretimi, gün geçtikçe hedeflenen üretime emin adımlarla ilerliyor.

Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

Şırnak TPAO Bölge Müdürlüğü yılsonu hedeflenen 100 bin varil petrolde beklenen üretim noktasına ulaşmayı başardı. Şırnak TPAO çalışanları, iki sahada bulunan 30 kuyuda günlük petrol üretimini 50 bin varile yaklaşırken, önemli bir aşamaya imza attı. Bölgede istenilen hedeflere ulaşılması halinde, ülkeye 70 milyar dolar katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Çıkarılan petroller tankerlerle Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne taşınıyor.

Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!

"KÖR KANDİL'DE PETROL ARANSIN"

Öte yandan, Şırnaklı vatandaşlar, Besta ile Kato Dağı arasında yer alan ve halk tarafından 'Kör Kandil' bölgesi olarak tanımlanan alanda da petrol aranmasını istediler. 'Kör Kandil' bölgesinde zengin petrol yataklarının uzun yıllardır dillendirildiği bilinirken, Şırnaklılar söz konusu alanlarda keşif yapıldıktan sonra arama çalışmalarının yapılmasını beklediklerini söylediler.

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