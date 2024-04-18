Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
08:43
Gabar’da günlük üretim 50 bin varile dayandı: 30 kuyuda günlük üretim artıyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl önce müjdesini verdiği Gabar Dağı'ndaki günlük petrol üretimi 50 bin varil sınırına dayandı. Dönemin Enerji ve Tabii Bakanı Berat Albayrak döneminde milli enerji hamlesi için düğmeye basılırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Irak-İran-Suriye'ye sınırı olan kentlerde huzurun sağlanmasıyla birlikte petrol keşifleri de peş peşe gelmeye başladı. Öte yandan Şırnak halkı, uzun yıllardan beri zengin petrol yataklarının olduğu dillendirilen Besta ve Kato Dağı arasındaki 'Kör Kandil' bölgesinde de petrol aranmasını istiyor