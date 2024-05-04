"Garson" çözüldü operasyonlar başladı! İzmir'de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı Bylock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.