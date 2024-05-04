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Haberler Galeri "Garson" çözüldü operasyonlar başladı! İzmir'de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon
Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 06:32

"Garson" çözüldü operasyonlar başladı! İzmir'de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerle ilgili gizli tanığın yeniden ifadesi alınmasının ardından çıkan veriler ışığında Türkiye genelinde SD kartta adı geçen Emniyet mahrem imamları ile Bylock bilgileri ve içerikleri bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başladı. Öncelikle Emniyet mensuplarına mahrem imamlık yapan şüphelilerin gözaltına alınacağı ardından da polislere yönelik operasyonların hızlanacağı öğrenildi. Garson ışığında ilk operasyon İzmir'de 27 polise yapıldı. Geçen gün mahrem imama ve Bylock verisi bulunan şüphelilere yönelik ise 17 ilde 36 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen SD kart içerisinde örgütün "Adli Davalar Takip" adı altında tuttuğu çetelede 17-25 Aralık sonrasında tutuklanan Emniyet mensuplarına bağlanan maaş, medyaya çıkacak yakınının ismi ve ailesiyle ilgilenecek örgüt mensubunun ismiyle Bylock'taki kod adları da çıkmıştı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Halit TURAN
Ceyhan TORLAK
Garson çözüldü operasyonlar başladı! İzmir’de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı FETÖ'cü Garson kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerden 3 bin kripto polis deşifre olmuştu. O polisler ve SD karttan çıkan mahrem yapıda görevli örgüt üyelerine yönelik Türkiye genelinde operasyonlar başladı.

Garson çözüldü operasyonlar başladı! İzmir’de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mahrem imamlara yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken ilk operasyon İzmir'de 27 ihraç emniyet mensubuna yapıldı. İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde İzmir merkez, Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde yapılan operasyonda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan Garson kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, ByLock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç emniyet mensubu 27 şüpheli gözaltına alındı.

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Garson çözüldü operasyonlar başladı! İzmir’de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Garson'dan ele geçirilen veriler kapsamında geçtiğimiz gün 17 ilde yapılan operasyonda 36 şüpheil gözaltına alınırken SABAH, Garson'dan çıkan yeni verilerle ilgili çarpıcı bilgilere de ulaştı. Veriler arasında çıkan "Adli Davalar Takip" isimli dosyada örgütün deşifre olan örgüt mensubuna ne gibi destekler sağladığıyla ilgili bilgiler yer aldı.

Garson çözüldü operasyonlar başladı! İzmir’de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

Tablo halinde yer alan belgelerde gözaltına alınan örgüt üyesine neden operasyon yapıldığı, kadrosu, sicili, devre bilgisi örgütteki derecesi, hangi mahkemede yargılanacağı, adli durumu, hangi ilde yaşadığı, avukata ödenen toplam para miktarı gibi bilgilerin yanı sıra medyaya çıkacak yakının ismi, onun cep telefonu numarası ve işlem gören örgüt mensubu ile ilgilenecek diğer örgüt mensubuna ait bilgilerin yer aldığı görüldü. Kendisinin ve eşinin kullandığı Bylock bilgisi de arşivlenirken, örgütün işlem yapılan kişilere aylık maaş takviyesi ve sigorta ücreti de verdiği ortaya çıktı.

Garson çözüldü operasyonlar başladı! İzmir’de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon

SORU HIRSIZLIĞINA "DUA" DEDİLER
Veriler arasında örgütün soru hırsızlığı bir kez daha belgelenmiş oldu. Soru hırsızlığına "Dua" adı veren örgütün polis kolej ve komiserliğe geçiş sınav sorularının nasıl verileceğini detaylı olarak anlattığı veriler bulundu. Kendisine gösterilen notlarla ilgili ifade veren "Garson" bilgilerin örgüt yönetimince oluşturulan gündem sonrasında sınava girecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeline dua adı altında sınav sorularının verilmesiyle ilgili tutulan notlar olduğunu söyledi. Notlarda soruların nasıl verilmesi gerektiğinin tüm örgüt abilerine detaylı anlatılmasının istendiği görüldü.

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