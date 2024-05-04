Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
06:32
"Garson" çözüldü operasyonlar başladı! İzmir'de 37 ihraç emniyet mensubuna operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'Garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD karttan çıkan verilerle ilgili gizli tanığın yeniden ifadesi alınmasının ardından çıkan veriler ışığında Türkiye genelinde SD kartta adı geçen Emniyet mahrem imamları ile Bylock bilgileri ve içerikleri bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyonlar başladı. Öncelikle Emniyet mensuplarına mahrem imamlık yapan şüphelilerin gözaltına alınacağı ardından da polislere yönelik operasyonların hızlanacağı öğrenildi. Garson ışığında ilk operasyon İzmir'de 27 polise yapıldı. Geçen gün mahrem imama ve Bylock verisi bulunan şüphelilere yönelik ise 17 ilde 36 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen SD kart içerisinde örgütün "Adli Davalar Takip" adı altında tuttuğu çetelede 17-25 Aralık sonrasında tutuklanan Emniyet mensuplarına bağlanan maaş, medyaya çıkacak yakınının ismi ve ailesiyle ilgilenecek örgüt mensubunun ismiyle Bylock'taki kod adları da çıkmıştı.